L’Accademia fabbrica di talenti e sogni

Avete la passione per la recitazione? Siete irresistibilmente attratti dagli attori di cinema e teatro e volete apprendere le loro tecniche su come si sta su un palcoscenico o davanti a una telecamera? L’indirizzo che fa per voi è in via Alcide De Gasperi 108 a Palermo. Parliamo della Ata Lab Academy, più che una scuola privata di recitazione, una vera e propria fabbrica di talenti e di sogni. È qui che da un anno Rossella Leone e Giulia Galati, amiche prima ancora che socie, hanno fatto dell’insegnamento delle tecniche di recitazione teatrale e cinematografica una vera e propria missione organizzando anche workshop con nomi di risonanza nazionale e tante masterclass.

A loro supporto c’è anche Ata Produzioni che si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche. Spiegano le due socie: «Abbiamo in comune la voglia di stare con i nostri figli e con i ragazzi in genere con i quali costruiamo una grande famiglia, trovando nella nostra Accademia non solo un punto di riferimento ma anche una finestra sul mondo senza dovere lasciare Palermo».

I loro percorsi si sono incrociati proprio grazie a questa comune passione. La Galati è avvocato, civilista e penalista e da anni ha intrapreso una carriera parallela, di regista e autrice. Rossella Leone è attrice dai registri vari, interprete in ruoli comici come nel film «Anche se è amore non si vede» e tragici (in «Spaccaossa»).

In via De Gasperi 108 troverete un affascinante open space disseminato di pezzi di scenografie, costumi di scena, al centro un piccolo palco e un corollario di salette dedicate alla dizione e al canto. Dalla loro intesa, nasce la voglia di investire in un progetto di formazione a Palermo.

Spiega ancora Rossella Leone: «Io ho dovuto studiare in giro per l’Italia con grandi sacrifici. Ma chi adesso ha questo desiderio, trova nella nostra accademia un punto di riferimento senza necessità di partire».

L’accademia è nata ufficialmente l’anno scorso, a gennaio 2023 assieme alla Ata Produzioni che si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche, ma l’attività di formazione è iniziata tre anni fa.

Nelle lezioni si alternano l’attore Maziar Firouzi, che si è formato con Pierfrancesco Favino, Giuseppe Randazzo attore del Teatro Biondo, Carlo Teresi, attore teatrale e cinematografico, l’attore Rosario Terranova, l’attrice Rossella Leone, la regista e autrice Giulia Galati.

Poi durante l’anno ci sono diversi incontri con altri attori e registi nazionali. Dal mese di gennaio 2025 il regista e attore Umberto Cantone coordinerà il corso mattutino triennale dal lunedì al venerdì al quale si potrà accedere attraverso selezione e con esame finale per accedere all’anno successivo rivolto agli allievi dai 18 ai 25 anni. Coordinerà anche il corso pomeridiano dalle 15:00 alle 17:00 che si terrà 3 volte alla settimana rivolto ad allievi dai 18 ai 40 anni. L’attore Rosario Terranova terrà il corso serale due volte alla settimana.

Durante l’anno ci sono stati diversi workshop: Ficarra e Picone, i registi Edoardo De Angelis, Francesco Amato, Giovanni Calvaruso e Beppe Cino, gli attori Francesco Scianna, Donatella Finocchiaro, Filippo Luna, Vincenzo Pirrotta, I Sansoni, Ernesto Maria Ponte, Alessandro Ienzi, la casting director Chiara Agnello.

Il percorso dura in base alle aspirazioni di ciascuno. Perché come ama dire Rossella Leone «gli allievi non sono sacchi da riempire, ma luci da accendere». La Ata Lab Academy si occupa altresì gratuitamente del management degli artisti, proponendoli per i ruoli ricercati dai casting director, offrendo assistenza legale nella contrattualistica e supportandoli nella realizzazione dei self-tape professionali per i provini. Le masterclass sono aperte anche agli aspiranti attori esterni all’accademia. Gli studenti salgono sul palcoscenico con uno spettacolo scritto da loro e durante l’anno presentano degli spettacoli teatrali al Jolly di Palermo o in altri spazi.

Ma a che età si accede ad Ata Lab Academy e come? «Partiamo dai sei anni – spiega la Leone – fino ai 99 anni idealmente. Non c’è un limite di età per frequentare». «Ogni persona – aggiunge la Galati – viene indirizzata al suo corso, sulla base della preparazione personale. Le fasce d’età sono perciò eterogenee. Non è necessario un provino».

I turni di lezione sono vari dalle 17 del pomeriggio e impegno da uno a tutti i giorni e vanno avanti fino a giugno. Tanti allievi hanno già lavorato in diverse produzioni, alcuni nella fiction «Incastrati», un’altra in «Santocielo», un’allieva è stata presa per «Iddu», il film su Matteo Messina Denaro, e ancora un altro nel film di Colapesce e Dimartino «La primavera della mia vita».