Dal 1950 biscotti e pasticceria d’eccellenza

Grande festa per il Biscottificio D’Alia per il trasferimento in via Girolamo Savonarola. Nella nuova splendida sede i tre titolari Tommaso, Rosario e Francesco D'Alia insieme con i figli e tutto lo staff dei collaboratori hanno festeggiato l’apertura dei locali in cui offriranno ai clienti tutta la qualità dei propri prodotti in una «location» elegante e moderna.

Il Biscottificio D’Alia ha una lunghissima storia di eccellenza a Palermo. È un’impresa artigiana, specializzata nella produzione di biscotti tipici della terra di Sicilia. Presente oggi nella Gdo e sul mercato siciliano, opera sin dal 1950 con le prime produzioni di biscotti. Nel tempo si è imposto sul mercato soprattutto per la qualità, la genuinità e la bontà dei prodotti.

Benché durante le fasi di lavorazione sia previsto l’utilizzo di macchinari moderni, i titolari del Biscottificio D’Alia non si limitano ai miracoli tecnologici, perché il tocco finale infatti è affidato alle mani esperte di attenti e preparati maestri artigiani. Inizialmente nasce come laboratorio di biscotti sia all’ingrosso che al dettaglio, successivamente diventerà anche pasticceria e gelateria con un proprio efficientissimo laboratorio che assicura una elevata qualità per tutti i prodotti.

La tradizione dolciaria siciliana è rispettata e nel Biscottificio si possono trovare tutti i prodotti classici, dagli algerini ai buccellati, dai biscotti Umberto alla frutta martorana. E ancora: i cannoli ma anche i mostaccioli, le pastine di mandorla, i biscotti di San Martino, i biscotti Regina, i quaresimali, i tricotti, i taralli, il panzerotto, le goccine e persino i farciti al cedro (un dolce tipico palermitano ormai pressoché introvabile altrove), disponibili anche all’arancia.

Il Biscottificio D’Alia produce anche dolci e pasticceria sopraffina tipica siciliana esaltando il gusto delle materie prime così da offrire un prodotto finito di qualità dalle cassate a ogni tipo di torta, ai mignon di pasticceria.

Per compleanni, anniversari, eventi è la scelta migliore. Su prenotazione è possibile realizzare torte personalizzate con scritte particolari o con i personaggi preferiti. Per esempio sulla pagina facebook dell’azienda potete ammirare la torta di compleanno a forma di Barbie che ha fatto felice la piccola festeggiata. O altre creazioni particolari di pasticceria siciliana come la Chiave di San Pietro oppure una torta specialissima per la prima comunione dei vostri ragazzi. Il Biscottificio D’Alia produce pure gelati artigianali secondo la tradizione siciliana, li troverete in negozio da maggio a ottobre.