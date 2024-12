Pasticceria Magrì, qualità che fa la storia

La Pasticceria Magrì di Palermo è un luogo iconico che rappresenta una delle tradizioni culinarie più radicate della città, è riuscita a mantenere viva la tradizione senza dimenticare l'importanza dell'innovazione.

Situata in Via Sicilia, 37 (Ex Bar Sicilia) la pasticceria ha conquistato il cuore di palermitani con la sua offerta di prelibatezze che spaziano dalle arancine ai dolci tipici, come la cuccia, passando per le specialità di stagione che arricchiscono il repertorio gastronomico locale.

Le Arancine. Le arancine sono un simbolo della cucina palermitana e siciliana, una vera e propria istituzione. La pasticceria Magrì ha perfezionato l'arte di prepararle con una varietà di ripieni.

- Arancina di carne: La più tradizionale, con un ripieno di ragù di carne, piselli e formaggio, perfetta per chi ama i sapori ricchi e corposi.

- Arancina al burro: Una versione più delicata, con un ripieno cremoso a base di besciamella, prosciutto e formaggio, ideale per chi preferisce un gusto morbido e avvolgente.

- Arancina agli spinaci e mozzarella: Una variante vegetariana che unisce la freschezza degli spinaci con la cremosità della mozzarella, offrendo un equilibrio perfetto tra sapore e leggerezza.

- Arancina salsiccia e funghi: Un incontro tra il gusto rustico della salsiccia e la delicatezza dei funghi, un ripieno che evoca i profumi delle montagne siciliane.

- Arancina al cioccolato: Una proposta dolce, che trasforma l’arancina in un dessert, con un ripieno goloso di cioccolato che accontenta i più golosi.

Novità di quest’anno: Arancina con sarde e finocchietto. Una vera chicca per gli amanti dei sapori autentici siciliani. La combinazione delle sarde, un pesce che è simbolo della cucina palermitana, con il finocchietto selvatico crea una sinfonia di sapori che rappresenta perfettamente l’anima mediterranea della città.

La Cuccia. Un altro fiore all'occhiello della Pasticceria Magrì è la cuccìa, un dolce tradizionale che si prepara in particolare appunto in occasione della festa di Santa Lucia (13 dicembre). La cuccia è un dolce che nasce dalla combinazione del grano bollito, spesso servito con ricotta e aromatizzato con zucchero e cannella, ma nel corso degli anni si sono sviluppate diverse varianti che arricchiscono la proposta. La cuccia tradizionale è il classico grano bollito con ricotta e zucchero, talvolta arricchita con cioccolato o canditi. Ci sono anche le varianti al cioccolato, alla crema gialla, al pistacchio, alla ricotta, tutte disponibili.

Tradizione e innovazione. Ogni anno propone nuove varianti, come l'arancina con sarde e finocchietto, che testimoniano la voglia di rinnovare senza mai tradire le radici della cucina siciliana. La passione per la qualità e l'amore per la tradizione sono i segreti dietro il successo di questa pasticceria che continua a deliziare i palati di chi visita Palermo. Una tappa obbligata per chi desidera assaporare i veri sapori di Palermo, che vanno ben oltre arancine e cuccia e racchiudono in ogni boccone un pezzo di storia della Sicilia.