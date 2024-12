A Palermo Pistolesi, il re della mixology

Arte, mixology e tanta Sicilia: Patrick Pistolesi arriva a Palermo per un un evento esclusivo ai Corrieri. Domani, martedì 10 dicembre, a partire dalle 20, infatti il capoluogo siciliano si prepara a vivere una serata con Patrick Pistolesi, il bartender che ha trasformato il mondo dei cocktail in vera e propria arte. Il palcoscenico scelto, in collaborazione con il brand Martini, è quello de I Corrieri Cocktail Bar, un locale che tra drink e racconti, permetterà a Pistolesi di portare la sua visione unica della mixology, regalando al pubblico non solo drink esclusivi, ma un’esperienza.

Un’icona mondiale della mixology

Con oltre venticinque anni di carriera, Patrick Pistolesi con il suo celebre Drink Kong a Roma, è inserito stabilmente tra i 50 migliori bar al mondo, oltre ad aver creato il primo Gin Bar d’Italia.

I suoi cocktail sono come una sorta di racconti che mescolano tecnica, creatività e una grande capacità di emozionare. Nel suo percorso, ha dato vita anche ai NIO Ready to Drink Cocktails, una rivoluzione nel modo di concepire i drink a casa. A Palermo, Pistolesi promette di portare tutto questo: il suo talento, la sua energia e la sua capacità di trasformare un bicchiere in un’esperienza indimenticabile.

Cocktail Bar, tra storia e innovazione

Per I Corrieri avere come special guest Patrick Pistolesi è una sfida che guarda al futuro della categoria della bar industry nell’Isola. Il locale unisce, infatti, il fascino del passato con una visione moderna. Situato all’interno di Palazzo Marchese, in piazza Cattolica, il locale si trova in uno degli edifici storici più affascinanti del capoluogo siciliano, un tempo sede delle poste siciliane.

I Corrieri oggi sono un punto di riferimento per chi cerca cocktail innovativi, un’atmosfera accogliente e una proposta gastronomica di qualità.

Un evento all’insegna del gusto e della creatività

La serata sarà molto più di un semplice evento. Patrick Pistolesi presenterà una selezione di cocktail ispirati alla sua filosofia dell’istinto, una visione che unisce tecnica e improvvisazione, creando drink che sorprendono per originalità e equilibrio.

Ogni cocktail sarà abbinato a piatti studiati appositamente dallo chef Giuliano Blasi, in un dialogo continuo tra sapori, colori e creatività. Ma non si tratta solo di questo bensì di un processo fatto di influenze e segreti che rendono unici i cocktail.

I volti dietro I Corrieri: squadra giovane e ambiziosa

Il posto è frutto della passione e della visione di tre giovani imprenditori. A partire da Gioele Errera, classe 1995, che ha trasformato la sua passione per il food & beverage in una carriera brillante, passando da agente di commercio a fondatore di due locali.

Giorgio Naselli, coetaneo e compagno d’avventura, ha un background in economia e una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi. Il suo obiettivo? Dare alla Sicilia un nuovo volto, moderno ma radicato nelle tradizioni.

Giuseppe Costanza, invece, porta con sé oltre vent’anni di esperienza nella gestione di attività sportive, che ha saputo trasferire con successo nel mondo della ristorazione.

Amarino e la rivoluzione dei liquori

I Corrieri non si limitano ai cocktail: hanno lanciato una propria linea di liquori, Amarino Spirits, che celebra i sapori siciliani. Il primo prodotto, l’Amarino, è un amaro al mandarino siciliano ideato da Gioele Errera e Giorgio Naselli, in collaborazione con il palermitano Andrea D’Amico.

Le note fresche del mandarino, bilanciate dalla menta piperita, creano un liquore perfetto sia liscio che come base per cocktail originali. E non finisce qui: a breve saranno lanciati altri tre prodotti, tra cui il Wakari Gin, il Rosolia e il Tomacuja, pensati per raccontare l’Isola con un tocco contemporaneo.

Caddìa: tra pizza, arte e qualità

Accanto al cocktail bar, i tre hanno dato vita a Caddìa, una pizzeria che celebra la tradizione siciliana con un approccio innovativo. Situata in via Del Monte, a pochi passi proprio da I Corrieri, Caddìa si distingue per i suoi impasti morbidi e leggeri, realizzati con farine selezionate, e per l’uso di ingredienti locali di altissima qualità.

Dalle pizze classiche alle creazioni più originali, ogni morso racconta una storia di passione e autenticità attraverso una perfetta sintesi tra tradizione e modernità,

Palermo, capitale della mixology per una notte

L’evento con Patrick Pistolesi è la dimostrazione di come il capoluogo siciliano punta a diventare sempre più una città capace di accogliere le eccellenze internazionali. Una serata che non celebra solo il talento di uno dei più grandi bartender del mondo, ma anche la capacità di realtà imprenditoriali come I Corrieri di portare avanti una visione che unisce passato e futuro, innovazione e radici.