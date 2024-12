L'ANIA ha conseguito il mese scorso la certificazione sulla parità di genere secondo l’indicatore digestione dell’organizzazione che è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione UNI PdR 125:2022 (“Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere”) stabilita il 16 marzo 2022: “Per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo relativo a Attività associative a supporto delle Imprese Assicurative Italiane”.

L’importante riconoscimento le è stato assegnato dal Bureau Veritas Italia S.p.A. per la capacità di creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso della parità in tutti i processi e per l’impegno a supporto delle Imprese di Assicurazione che operano in Italia.

Impegno in costante crescita come confermano i dati: nel comparto assicurativo lavorano 22.585donne, pari al 48,4% del totale dei dipendenti, dato superiore alla media nazionale degli altri settori.

Un numero significativo riguarda anche i livelli di inquadramento più elevati: circa il 25% del totale dei dirigenti è di sesso femminile. Nell'ultimo quinquennio la percentuale è aumentata di oltre il40%.La parità di genere è uno dei principali obiettivi indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. Il “goal 5” punta, infatti, a “Raggiungere l’eguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze”.

Un obiettivo che l’ANIA e le Compagnie di assicurazione perseguono da anni soprattutto attraverso la Commissione Mista Nazionale Pari Opportunità (CNPO) per il settore assicurativo, che dal 1991 organizza e promuove eventi e iniziative per la parità di genere e, più in generale, per l'inclusione.

L’attestazione e il Pnrr

La Certificazione parità di genere è un’attestazione che viene riconosciuta ai datori di lavoro che abbiano attuato politiche e misure concrete per ridurre il divario tra uomini e donne circa le opportunità di crescita in azienda, parità stipendiale, welfare e non solo.

Introdotto dal PNRR - e disciplinato dalla Legge sulla parità salariale a integrazione del codice delle pari opportunità - il meccanismo di certificazione parità di genere non solo permette un monitoraggio complessivo dell’adeguamento agli standard europei di uguaglianza uomo donna secondo i dettami del PNRR, ma premia in diversi modi le aziende che si impegnano al loro raggiungimento.

La Commissione pari opportunità

Come detto, il percorso verso la parità di genere all'interno dell’ANIA è una storia lunga più di trent’anni, iniziata con la Commissione Nazionale Pari Opportunità (CNPO), istituita con il CCNL3 marzo 1991, con l’intento di promuovere e stimolare la diffusione della cultura delle pari opportunità, la parità di genere e, più in generale, l’inclusione nel settore assicurativo.

Composta pariteticamente da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale, in occasione dell’ultimo rinnovo del CCNL (16/11/2022), sono stati implementati i suoi compiti e, in particolare la Commissione si occupa di: analizzare l’intera problematica relativa alle pari opportunità, alladiversità e all’inclusione, con particolare attenzione alla gender diversi ty; analizzare eventuali azioni di supporto che permettano un migliore e adeguato inserimento delle persone con disabilità nella posizione lavorativa, assicurando un monitoraggio costante del fenomeno della disabilità in ambito lavorativo; alla luce della Dichiarazione Congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro del 14 giugno 2019, monitorare e studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo idonee iniziative per prevenirne la diffusione.

Al fine di perseguire i suoi obiettivi, la CNPO ha, nel tempo, realizzato eventi aventi a oggetto, per esempio, la diffusione delle professioni STEAM per le donne, l’evoluzione del lavoro della donna a fronte della pandemia, il Gender Pay Gap, il tema della disabilità nei luoghi di lavoro e della violenza di genere sui luoghi di lavoro.

Una lunga strada

L’ANIA si muove da anni in questa direzione, mettendo in campo una strategia di sviluppo e gestione delle risorse umane in grado di garantire un efficace rispetto delle pari opportunità e dell’inclusione mediante la promozione di azioni concrete.

È ferma convinzione dell’Associazione, infatti, che un equilibrato rapporto tra i generi all’interno dell’organizzazione, a tutti i livelli, consenta di incrementare la produttività, di generare maggiore soddisfazione e senso di appartenenza, con vantaggi anche in termini reputazionali. Quando nel 2023 ANIA ha deciso di intraprendere il percorso per ottenere la Certificazione della Parità di Genere secondo quanto regolamentato dalla prassi UNI/PDR 125:2022, ha predisposto uno specifico Piano di azione per individuare le attività e le attenzioni da sviluppare e da condividere con l’interno e con l’esterno, tra i dipendenti e tutti gli stakeholder, anche partner esterni.

Le partnership DEI

Nel 2024 l’ANIA ha aderito alla nuova piattaforma Diversity, Equity & Inclusion (DEI) realizzata da Insurance Europe (la Federazione degli assicuratori europei). Si tratta di un forum per lo scambio di informazioni che si propone di assistere la stessa Insurance Europe nel rispondere alle consultazioni relative alla DEI a livello dell'UE e internazionale, di identificare le opportunità per il settore, di favorire la condivisione di buone pratiche ed esperienze in ambito nazionale per migliorare l'apprendimento congiunto sulle pratiche DEI.

Il Forum ANIA-Consumatori ha definito un protocollo di intesa con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, per supportare il progetto di formazione “EFFE Summer Camp”. Obiettivo è promuovere l’educazione finanziaria tra le giovani studentesse. A questo fine, sono stati inseriti, nel piano formativo, contenuti dedicati alle tematiche assicurative, per ridurre il gender gap anche sui temi assicurativi enon solo su quelli finanziari.

Inoltre, nell’ambito delle iniziative per il Mese dell’educazione finanziaria, a novembre il Forum ha organizzato, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, un webinar dedicato proprio al tema del gender gap in ambito finanziario e assicurativo.

Nell’ambito del Master di I livello in “Gestione assicurativa: innovazione, sostenibilità e scenari internazionali” sviluppato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con ANIA, è stata inserita una lezione dedicata al tema delle pari opportunità.

Il piano strategico

L’ANIA ha sviluppato una strategia a 360° per promuovere la parità di genere, ha organizzato eventi e incontri, ha supportato progetti e ha diffuso dati, best practice e iniziative del settore assicurativo attraverso i suoi canali di comunicazione. A questo fine, nel novembre 2023 l’ANIA ha costituito il ‘‘Comitato Guida per l’adozione e l’applicazione della politica per la Parità di Genere”, che ha il compito di individuare e favorire l’adesione dei princìpi di uguaglianza e inclusività nell’organizzazione. Il Comitato si è dotato di un Regolamento che definisce i suoi obiettivi e individua le misure e gli strumenti per favorire la trasparenza, l’equilibrio di genere e il benessere organizzativo.

L’obiettivo della certificazione sulla parità di genere persegue una finalità strategica che all’internodi un’organizzazione può essere raggiunta soltanto attraverso la pianificazione strutturata delle azioni e delle iniziative che si intendono intraprendere, sia nel breve sia nel medio periodo. Da anni l’ANIA adotta misure per favorire una cultura inclusiva del lavoro e considera la parità di genere un obiettivo centrale da raggiungere. Parità ed equità sono, infatti, due valori che vanno tutelati e incoraggiati con azioni concrete e trasversali a tutti i processi gestionali.

Il punto di partenza del Piano è rappresentato dagli obiettivi strategici individuati dall’ANIA per le pari opportunità: 1. favorire il maggior equilibrio possibile nella composizione uomini/donne lungo la catena manageriale, promuovendo con azioni concrete lo sviluppo paritario delle carriere; 2.sviluppare il potenziale dei giovani talenti e promuovere l’attrazione, l’inserimento e lo sviluppo di nuove competenze e la valorizzazione di background diversi; 3. mantenere alta la motivazione e l’ingaggio delle persone lungo tutto l’arco della vita professionale promuovendo la coesistenza virtuosa di generazioni diverse di lavoratori e di lavoratrici; 4. promuovere spazi di consapevolezza ed educazione, processi e strumenti perché ognuno possa sentirsi libero di esprimere la propria identità senza pregiudizi o discriminazioni; 5. essere al fianco delle colleghe e dei colleghi appartenenti alla comunità LGBTQI+ avviando iniziative con l’obiettivo di educare, creare consapevolezza e garantire un’esperienza di lavoro che metta sempre le persone al centro; 6.promuovere la piena accessibilità per tutti alle informazioni, agli strumenti, ai servizi e agli spazi aziendali; 7. supportare la salute e il benessere dei dipendenti e delle dipendenti in tutte le fasi della vita personale e lavorativa.

Inoltre, l’attenzione su questi temi, rivolta alla comunità delle dipendenti e dei dipendenti, si è sviluppata anche con una specifica progettualità sulle piattaforme digitali e in ambito formativo.

Nella Intranet aziendale è stata realizzata un’area dedicata, dove i dipendenti possono facilmente prendere visione delle novità sul tema, degli aggiornamenti normativi e scoprire le varie iniziative e progetti promossi dall’ANIA. Per favorire lo scambio di riflessioni, di idee e di proposte, è stato attivato un indirizzo e-mail dedicato al quale i dipendenti possono fare riferimento.

Non è stata trascurata la formazione, con l’organizzazione di workshop e corsi per il personale, con l’obiettivo di sensibilizzare i dipendenti, rendendoli protagonisti del cambiamento. Infine, sono stati realizzati dei vademecum (o semplici manuali) che riguardano la parità di genere e l’inclusione, le opportunità e gli eventuali benefit per i dipendenti.

Altrettante attività sono state progettate ed eseguite anche per la comunicazione esterna. Sul sito web ania.it è stata implementata la sezione dedicata alle pari opportunità; sono state create rubriche dedicate alle iniziative dell’ANIA e del settore, pubblicate videointerviste/interventi dei vertici associativi sui temi delle pari opportunità e dell’inclusione.

Sui social network, in linea con le rubriche già lanciate negli anni scorsi, è stata incrementata la pubblicazione di post e immagini dedicate alla parità di genere e l’inclusione. Corporate identity: è stata definita una linea grafica e un logo per identificare chiaramente le finalità delle iniziative di comunicazione. Eventi: sono stati organizzati eventi in presenza (o in remoto) per presentare le tematiche sulla parità di genere, le iniziative, gli aggiornamenti normativi con l’obiettivo di promuovere in modo sempre più efficace la cultura sulla parità di genere e sull’inclusione. Gli incontri hanno visto la partecipazione di rappresentanti dell’Associazione, del settore assicurativo e finanziario, del mondo accademico e imprenditoriale. Sempre per quanto riguarda gli eventi, l’attenzione è rivolta a equilibrare quanto più possibile la presenza maschile e quella femminile tra i relatori dei panel e delle tavole rotonde.

Ania, dal 1944 accanto a famiglie e imprese

L’ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, nata nel 1944, associa 129 Compagnie che rappresentano circa l'85% del mercato assicurativo in termini di premi. È un’associazione volontaria senza fini di lucro: il suo scopo principale, riconosciuto dallo Statuto, è sviluppare e diffondere nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione, perché sia le persone sia le aziende sia la società nel suo complesso possano essere protette di più e meglio. Nel2004, per volontà delle compagnie di assicurazione, è stata costituita anche la Fondazione ANIA che aveva come scopo principale quello di contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali in Italia.

Dal 2017 la Fondazione ha ampliato il proprio campo d’attività alla protezione delle famiglie e delle imprese, con l’obiettivo di realizzare un’azione sociale che intercetti le esigenze di sicurezza dei cittadini reinterpretandole in chiave di prevenzione e di assistenza. In questa logica, si inseriscono iniziative per sensibilizzare le persone e le famiglie verso una corretta gestione del reddito e del risparmio, promuovere i corretti stili di vita e aumentare la cultura assicurativa nel Paese. L’Associazione ha anche un Forum permanente con i consumatori. L’ANIA si distingue per un’intensa attività di sensibilizzazione a favore dell’innovazione, per l’interesse al ruolo sociale ed economico del settore e alla sua funzione di investitore istituzionale.