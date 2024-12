Passaggio di consegne da Trento: le iniziative a partire da marzo

Un aspetto innovativo per le iniziative di Palermo sarà la metodologia. Ogni iniziativa sul volontariato punterà a far sperimentare concretamente l'efficacia della partecipazione, cercando di attivare un coinvolgimento attivo dei cittadini. L'obiettivo è rendere praticabile l'impegno consapevole nella e per la propria comunità.

Il monitoraggio e la misurazione dell'impatto sociale saranno curati in collaborazione con l'Università di Palermo, garantendo un'analisi scientifica degli esiti. Verrà data ampia documentazione degli eventi, con l'obiettivo di lasciare una traccia duratura dell'esperienza.

Il passaggio di testimone avverrà simbolicamente il 7 dicembre 2024 all'Hotel San Paolo Palace, quando Palermo raccoglierà il testimone da Trento, capitale del volontariato per il 2024. Un momento che segnerà l'inizio di un percorso di riflessione e azione sul ruolo del volontariato nella società contemporanea.

Temi centrali saranno la cura della città, la lotta alla criminalità e alla povertà, la promozione della legalità, l'inclusione sociale, la tutela dei diritti dei più deboli. Un'occasione per dimostrare come il volontariato non sia solo assistenza, ma strumento di trasformazione sociale e rigenerazione urbana.

La sfida è ambiziosa: utilizzare questo riconoscimento per rilanciare l'immagine di Palermo, mostrando le energie positive che la attraversano. Non una città solo descritta attraverso stereotipi negativi, ma una comunità capace di mobilitarsi, di prendersi cura di sé e degli altri. Un’opportunità per riscoprire il valore del dono, della gratuità, della cura dell'altro come base di una comunità che vuole crescere insieme, superando le divisioni e valorizzando le differenze

L'appuntamento è poi per marzo 2025, quando prenderà il via ufficialmente Palermo Capitale Italiana del Volontariato. Un anno durante il quale la città si aprirà al resto d'Italia, raccontando le proprie esperienze, le proprie fragilità e soprattutto le proprie energie migliori.

Un percorso che guarda al futuro con ottimismo, consapevole che la vera ricchezza di un territorio sta nella capacità di fare comunità, di costruire legami, di prendersi cura degli ultimi e di trasformare le criticità in opportunità di crescita collettiva.