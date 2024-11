Il panettone artigianale di qualità che omaggia lo stile Liberty

Le feste natalizie si avvicinano e protagonista della tavola diventa un grande classico, il panettone. E la pasticceria Oscar, in via Mariano Migliaccio, da sempre è la guida perfetta per la qualità artigianale. Da un paio di anni, infatti, la storica pasticceria palermitana ha deciso di realizzare i propri panettoni, opera del pastrychef Giovanni Catalano, un grande maestro dell’arte pasticcera: «Nel tempo, esperienza e tecnica si affinano e dopo tante prove si cerca sempre di perfezionare. Questo è ciò che abbiamo fatto e facciamo per ogni nostro prodotto. Ma la chiave di tutto è sempre la passione», afferma.

Il risultato è un panettone frutto di grande maestria; privo di additivi e conservanti, un prodotto che seduce e che si scioglie in bocca. I gusti proposti sono tre: il tradizionale mandorlato con la glassa, le mandorle e lo zuccherino, il gusto pistacchio con la crema di pistacchio, quello al cioccolato fondente e cereali. Due novità sono i gusti albicocche e bacche di vaniglia e lampone e cubetti di cioccolato bianco glassato con cioccolato al lampone. Il panettone di Oscar omaggia la città di Palermo col suo stile Liberty.

«La qualità dei nostri prodotti e delle materie prime che usiamo è per noi fondamentale – afferma Di Gaetano -. I nostri clienti ci scelgono e ci premiano per questo e da sempre ci sentiamo in dovere di offrire loro il meglio. Il panettone è per noi un prodotto prezioso e richiedeva un packaging all’altezza. L’omaggio alla nostra città è stato immediato, perché Oscar è un marchio storico della città».