Forneria Gargano, i panettoni al top

Pasticceria, gelateria, cioccolateria, rosticceria, gastronomia. E, con le feste ormai in vista, produzione di eccellenza di panettoni artigianali, con un gran numero di varianti squisite, e ampie proposte di tutti gli altri dolci natalizi. Tutto questo, e altro ancora, è la Forneria Gargano a Palermo.

L’avventura della Forneria Gargano inizia nel lontano 1960 quando il fondatore, Giuseppe, avviò l'attività iniziale in via Sciuti, dove gettò le basi del successo. Nel 1974 viene aperto un secondo punto vendita, il quale è la sede attuale dell'azienda (ingressi da Viale Regione Siciliana Nord Ovest 4309 e via Aquileia 88) che ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui quelli prestigiosi della guida del Gambero Rosso dedicata ai panifici.

Nel 1990, l’attuale titolare Salvatore, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere, entra a far parte dell'azienda assieme al padre, il fratello e la madre. «Da quel momento - racconta - ho intrapreso un percorso di formazione continua, focalizzandomi soprattutto sui panettoni. Ho seguito corsi con esperti del calibro di Iginio Massari, Achille Zoia, ma il mio maestro di riferimento è Mauro Morandin, che mi ha trasmesso l'amore per questo mestiere. La mia presenza nell'azienda va oltre la gestione e l'organizzazione delle vendite e della produzione; mi impegno infatti attivamente nella produzione stessa».

Le materie prime utilizzate dalla Forneria Gargano sono sempre di prima scelta, nonostante le sfide economiche. «Offriamo una vasta gamma di panettoni, con almeno 15 varianti. Il nostro panettone più rappresentativo è quello al pistacchio, amato da numerosi sostenitori. Oltre al panettone, proponiamo altri dolci natalizi come la cassata siciliana, il buccellato, la cassata al forno, la Savoia e molti altri prodotti, mantenendo alta la qualità dei nostri ingredienti nonostante le difficoltà del periodo. Un profondo riconoscimento - conclude - va ai miei preziosi collaboratori, che dedicano la loro opera con il cuore e l’anima per assicurare che l’azienda prosperi. Grazie a loro, ieri è stata una realtà, oggi è una certezza, e domani sarà una promessa che continua a prendere forma»

In questi giorni alla Forneria Gargano tutti impegnatissimi nella preparazione dei panettoni artigianali come si può vedere sulla loro pagina facebook dove si trovano anche foto che fanno venire l’acquolina in bocca. Come accennato, tantissime le varianti dei panettoni. Quello più acquistato e desiderato, spiegano dalla Forneria, è il panettone al pistacchio artigianale, preparato con ingredienti selezionati «e tanto amore».