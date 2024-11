Arredo Food, una storia di innovazione

Dal 1939, la famiglia Spinnato ha scritto una lunga e affascinante storia di innovazione e tradizione nel mondo della panificazione, della pizzeria, della pasticceria, dei prodotti per dolci fatti in casa e, più recentemente, anche nell’arredamento e nell’attrezzatura professionale per il settore della ristorazione. Quella che oggi è conosciuta come Arredo Food è il frutto di tre generazioni di impegno, dedizione e capacità di anticipare le esigenze del mercato, mantenendo sempre un legame profondo con la terra siciliana.

L'inizio della storia: la fabbrica di forni

Tutto ha avuto inizio nel 1939, quando il dottor Nino Spinnato ha fondato una piccola azienda specializzata nella costruzione di forni e macchine per panifici, pizzerie e pasticcerie. Grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla passione per il mestiere, la Spinnato Forni è riuscita presto a farsi apprezzare in tutta la Sicilia. I suoi forni, realizzati con cura e attenzione, sono diventati il cuore pulsante di moltissime attività locali, e ancora oggi, a distanza di decenni, alcuni di questi forni continuano a lavorare, testimoniando la durabilità e l’affidabilità che contraddistinguono i prodotti dell’azienda.

Nel 1982 l’innovazione con i forni elettriciNel 1982, sotto la guida di Natale Spinnato, l'azienda compie un importante passo avanti, specializzandosi nella costruzione di forni elettrici. Un'innovazione che rispondeva alle nuove esigenze del mercato, sempre più orientato verso soluzioni più ecologiche ed efficienti. Con il passare degli anni, Spinnato Forni ha consolidato la sua posizione sul mercato siciliano, diventando un punto di riferimento per tutti i professionisti del settore. Ancora oggi, i forni Spinnato continuano a essere utilizzati in tutta l'Isola, e alcuni di essi sono ancora in funzione dopo ben 50 anni, a conferma della qualità e della solidità che hanno sempre contraddistinto l'azienda.

Nel 2013 la nascita di Arredo Food e l’espansione nel settore arredamento

Nel 2013, grazie all'esperienza accumulata nel corso degli anni, nasce Arredo Food, sotto la guida di Antonio Spinnato. L'azienda amplia la sua offerta, includendo anche l'arredamento di sale vendita per panifici, pizzerie, pasticcerie, macellerie, bar, pub, ristoranti e altri locali commerciali. L'obiettivo è quello di fornire soluzioni complete, che vadano oltre il semplice acquisto di attrezzature professionali, ma che includano anche la progettazione e la realizzazione di spazi funzionali e moderni, pensati per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare l'esperienza dei clienti.

Nel 2023 una nuova sede e un nuovo inizio

Il 2023 segna un altro importante capitolo nella storia dell'azienda: Arredo Food si trasferisce dalla storica sede di via Favier, nella zona industriale di Brancaccio, alla nuova sede di via Alessi 13. Un passo che segna non solo un cambiamento logistico, ma anche un nuovo approccio al mercato, con l'integrazione di un negozio al dettaglio. In questo nuovo spazio, oltre ad offrire le tradizionali attrezzature professionali per il settore, l'azienda ha deciso di aprire le porte anche ai "casalinghi" appassionati di cucina, mettendo a disposizione una vasta gamma di utensili e attrezzature professionali, perfette per chi desidera portare un po' di eccellenza gastronomica anche nelle proprie case. Disponibili anche prodotti di pasticceria, panificazione e pizzeria oltre a prodotti per dolci fatti in casa.

Oggi, Arredo Food rappresenta una realtà dinamica e innovativa, in grado di rispondere alle sfide del mercato moderno, ma sempre fedele alla tradizione di qualità che ha caratterizzato la sua lunga storia. Con un team altamente specializzato, l'azienda continua a fornire soluzioni all'avanguardia per la ristorazione e la panificazione, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'efficienza energetica.

Una storia di famiglia e passione per la qualità

Arredo Food è il risultato di una lunga tradizione familiare, che si tramanda di generazione in generazione, mantenendo sempre viva la passione per l'innovazione e la qualità. Oggi, la famiglia Spinnato è pronta a proseguire il cammino iniziato nel lontano 1939, con un occhio al futuro e il cuore sempre rivolto alla Sicilia e alle sue tradizioni.

Con la sua esperienza pluridecennale e la continua attenzione alle esigenze dei propri clienti, Arredo Food si conferma come un partner affidabile e competente per chiunque desideri avviare o rinnovare la propria attività nel settore della ristorazione e della panificazione.

