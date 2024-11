Il Consorzio di tutela Igp Sicilia in difesa dell’olio di eccellenza

Il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Olio Extra Vergine di Oliva IGP Sicilia, costituito nel 2018, nasce con l’obiettivo di garantire l’eccellenza e la reputazione dell’olio siciliano. Il Consorzio riunisce olivicoltori, molitori e imbottigliatori per promuovere e proteggere la qualità dell’olio extra vergine di oliva prodotto nella nostra regione, tutelando il marchio IGP Sicilia e vigilando sulla corretta applicazione del disciplinare di produzione.

L’impegno è volto a valorizzare la tradizione olivicola siciliana, attraverso la promozione del prodotto sui mercati nazionali e internazionali, sempre rispettando le rigorose normative che tutelano l’indicazione geografica protetta. Il Presidente è Mario Terrasi, il Vicepresidente Pietro Pipitone, Consiglieri Michele Bono, Salvatore Cutrera, Elio Maria Menta, Carolina Cuccurullo, Federica Milioto, Domenico Ferlita, Antonino Giambrone, Sebastiano Giaquinta, Vincenzo Giunta, Giuseppe Salvatore Passanante.

Il Consorzio tra gli altri obiettivi tutela gli interessi generali della IGP Sicilia e vigila affinché non venga usata indebitamente la dicitura IGP Sicilia. Per far questo supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive e assistenza ed ausili tecnici e scientifici; svolge in Italia e all’estero, attività promozionali, di marketing e organizza campagne pubblicitarie in favore delle denominazioni e intraprende ogni iniziativa atta a diffondere e valorizzare l’immagine dei prodotti.