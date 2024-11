Patente per i cantieri, decollano i corsi

Sono già più 400 mila le imprese che lavorano soprattutto nei cantieri edili e che in meno di due settimane hanno chiesto la patente a punti. E con questo strumento "è finito il tempo dei furbetti". E' quanto ha affermato la ministra del Lavoro Marina Calderone nei giorni scorsi in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall'Anmil. La ministra ha annunciato anche un'azione ispettiva specifica che è in corso per "verificare quelli che sono gli attestati che vengono consegnati quando bisogna esibire la prova dell'avvenuta formazione sulla sicurezza. Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare", ha detto sostenendo la necessità anche di aggiornare la normativa sulla sicurezza che non rispecchia ora un mondo del lavoro profondamente cambiato.

Analoga situazione per la sicurezza riguarda le imprese al lavoro nel comparto agricolo, dove spesso avvengono incidenti durante l’uso di trattori e macchinari. «Chi agisce senza garantire sicurezza del lavoro all’interno della propria impresa deve essere penalizzato in maniera più forte possibile»: lo ha detto infatti il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine di un convegno di Confagricoltura sulla sicurezza sul lavoro. Il ministro ha anche evidenziato gli sforzi normativi in atto per «non far cadere tutti i costi della prevenzione a carico dell’impresa. «Questo governo - ha ricordato - ha stanziato molti fondi sul tema, da ultimo il bando dedicato all’acquisto di macchinari più sicuri e fondi Pnrr per la formazione delle forze di lavoro, anche per i lavoratori che arrivano da fuori». Per Lollobrigida «non esiste distinzione di nazionalità tra lavoratori e tutti devono avere gli stessi diritti. Noi lavoriamo a 360 gradi insieme alle forze sindacali e alle rappresentanze delle organizzazioni territoriali, perché insieme si riesce a contrastare il caporalato e dobbiamo avere la tendenza - ha ribadito - a cancellare ogni forma di sfruttamento e ogni forma di irregolarità all’interno del mondo del lavoro».