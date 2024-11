Nuovi obblighi per i lavori edili

Nel contesto dei lavori edili condominiali, l’amministratore viene riconosciuto dal Ministero del Lavoro come il “committente” a cui spettano una serie di obblighi. Con l’introduzione della “patente a crediti”, prevista dal D.Lgs. 81/2008, l’amministratore deve ora verificare che l’impresa incaricata possieda i requisiti per operare nei cantieri, certificati dalla patente obbligatoria, pena una possibile responsabilità per culpa in eligendo o in vigilando.

In sostanza, prima di affidare un appalto per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’amministratore dovrà accertarsi che l’impresa o il lavoratore autonomo possiedano la patente e che questa venga mantenuta per tutta la durata dei lavori. Se non rispetta questi controlli, l’amministratore potrebbe essere chiamato a rispondere, anche a livello risarcitorio, per danni al condominio o per mancata vigilanza. Quindi nuovi obblighi e nuovi controlli necessari per rispettare le norme.