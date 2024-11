Impianti antincendio nei B&B: l’eccellenza dei servizi Italfire

Italfire è un’azienda all’avanguardia che, dal 1998, opera con professionalità e serietà nel settore dei sistemi antincendio in Sicilia e Calabria. Situata a Palermo, in via Cesalpino 26/B, effettua interventi di progettazione, installazione e manutenzione di impianti antincendio, lavorando a servizio di enti pubblici e privati. Si occupa di progettare e installare apparecchiature antincendio di ultima generazione, fornendo assistenza tecnica e amministrativa; vendere articoli di antinfortunistica; fornire segnaletica per la sicurezza sul lavoro; erogare corsi di formazione per la messa in sicurezza delle aziende. Ha la certificazione ISO 9001, RINA F-Gas per impianti di spegnimento dotati di estinguenti gassosi e, recentemente, ha anche acquisito la certificazione RINA Service per il settore navale.

Questi servizi diventano di ancora maggiore attualità per una novità che è arrivata nel settore dei B&B, degli affitti brevi o case vacanza. La legge 191 del 2023 obbliga infatti queste strutture ad adeguare gli immobili alle nuove norme antincendio, provvedendo all’installazione di rilevatori di monossido di carbonio e di estintori. Italfire offre i servizi adeguati per mettersi in regola. La ditta dispone infatti dei migliori dispositivi di sicurezza antincendio. I kit disponibili offrono tutto il necessario per realizzare un sistema di “sicurezza domestica” completo ed affidabile. Con Italfire la struttura turistica sarà protetta con soluzioni antincendio all’avanguardia, garantendo la massima sicurezza e conformità normativa.