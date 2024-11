Ventidue anni al servizio anche degli studenti siciliani più piccoli

Si è conclusa con grandissimo successo la XXII Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, Fiera dell’Università e dei Mestieri: Prima Manifestazione sull’Orientamento Scolastico Universitario della Sicilia organizzata dall'Associazione ASTER con oltre 60.000 studenti provenienti da tutta la Sicilia Occidentale. Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Sono stati tre giorni meravigliosi, pieni di entusiasmo e grandissima gioia. Rivedere migliaia di studenti fortemente appassionati e motivati a cercare di scoprire quale sia la loro giusta strada, ha riempito di gioia gli animi di tutti noi adulti: Espositori e Organizzatori. Al di là e oltre l’allegria di stare in un contesto non strettamente scolastico, infatti, è apparso evidente il desiderio appassionato di prendere in mano la propria vita e di fare il possibile per dare una forma al proprio futuro nell’ambito professionale che, nell’economia della propria esistenza, acquisisce uno spazio sempre più rilevante. ASTER resterà al loro fianco durante tutto l’anno con servizi di orientamento mirati ad approfondire e a elaborare quanto di importante e significativo hanno appreso nelle tre giornate di orientamento, sino alla loro scelta consapevole!!!”.

La filosofia dell’Associazione ASTER è aiutare ogni studente a trovare il lavoro più adeguato alla sua personalità in modo che domani lo svolga con un pieno coinvolgimento e con soddisfazione. Per realizzare questo ambizioso obiettivo è necessaria un’alleanza tra docenti e studenti al fine di promuovere una didattica orientativa che, attraverso le materie disciplinari, conduca ogni ragazzo a conoscere il proprio mondo interiore e a scoprire i desideri più profondi da cui dipende la scelta giusta. Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Solo chi conosce se stesso, le proprie capacità e i propri limiti ma anche i desideri può trovare il lavoro su misura. È necessario che i desideri più profondi accendano le grandi passioni da cui dipende una vita ricca, intensa e in crescita. Noi dell’Associazione ASTER ci proponiamo come guide e compagni di viaggio in questo difficile percorso che è la crescita e la preparazione in vista della professionalizzazione: per questo ci sentiamo chiamati a migliorare anno dopo anno e a non fermarci mai in questa meravigliosa avventura che è l’Orientamento! Ai nostri carissimi ragazzi che abbiamo avuto l’onore di incontrare in questi tre giorni, rivolgiamo l’augurio più bello: diventate ciò che volete essere senza “se” e senza “ma”, fortemente orientati verso la meta!”.

Parte oggi la XXII Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, Fiera della Scuola Media, appositamente voluta da ASTER sin dalla I Edizione. Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, siamo in grado di attestare con dati certi che oggi i ragazzi che terminano con successo gli studi universitari sono coloro che hanno compiuto a monte una scelta consapevole e maturata degli studi secondari, riteniamo pertanto necessario orientarli anche in questa importante tappa della loro vita.

La Fiera della Scuola Media resta un importante anello della catena orientativa che non può essere scisso dal momento culminante che è quello dell’Orientamento alla scelta dell’università. Oggi, ancor più di ieri, la scelta sbagliata degli studi secondari pregiudica, sino quasi a sacrificarla, la scelta corretta dell’università e della professione futura”.

Sempre più successo va riscuotendo lo spazio dedicato il sabato mattina ai genitori che numerosissimi accorrono in Fiera. Anche loro avranno la possibilità di orientarsi al fine di aiutare i propri figli alla scelta consapevole: tutti i Referenti dell'Orientamento presenteranno la loro offerta formativa e la loro peculiarità, sia agli studenti che ai genitori, fornendogli tante informazioni utili e necessarie per scegliere con consapevolezza gli studi superiori da intraprendere.

L’Orientamento, che in Fiera ha il suo inizio, continua durante tutto l’anno. I ragazzi potranno, infatti, continuare a consultare sul sito dedicato alla Fiera della Scuola Media le offerte formative degli Istituti Superiori già vagliate in Fiera. Avranno un validissimo supporto in più che è dato dal Centro di Orientamento Permanente ASTER, che continuerà ad affiancarli per tutto il tempo loro necessario. Ciascun ragazzo avrà la possibilità di verificare sino in fondo quale corso di studi sarà il più adatto a tutte le sfere della sua personalità richiedendo anche un colloquio di orientamento personalizzato.

Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Un ringraziamento particolare va ai Dirigenti Scolastici e ai Referenti dell’Orientamento di tutte le Scuole Medie che, con rinnovato senso di responsabilità, magnanimità e passione, hanno coadiuvato i loro ragazzi nell’Orientamento sino ad accompagnarli in Fiera, dando così personale testimonianza di quanto sia importante oggi un Orientamento mirato e condiviso. Un grazie va anche ai genitori che, sempre più numerosi e desiderosi di sapere, accompagnano i loro figli, diventando così anche loro parte attiva di una importante tappa della loro vita!”.