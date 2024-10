La Giornata compie cento anni

La Giornata Mondiale del Risparmio compie cento anni. Istituita il 31 ottobre 1924, durante il Congresso Internazionale del Risparmio a Milano, ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza di risparmiare denaro, promuovendo comportamenti economici responsabili.

La ricorrenza vuole mettere in evidenza che il risparmio non è solo un atto individuale, ma un elemento essenziale per la stabilità economica a lungo termine, sia personale sia collettiva: un punto particolarmente rilevante in un contesto di crisi economiche, inflazione e incertezze globali. Oggi è fondamentale promuovere l’educazione finanziaria e sottolineare la necessità di gestire le risorse in modo prudente, affrontando sfide come il sovraindebitamento e la sostenibilità finanziaria. In un’epoca di consumismo e velocità degli scambi, siamo tutti chiamati a incoraggiare una visione lungimirante della gestione del denaro, fondamentale per garantire sicurezza e resilienza economica. In Italia, Paese dove è nata l’idea della Giornata del Risparmio, l’evento è molto sentito.

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF), insieme all’Associazione Bancaria Italiana (ABI), organizza eventi, incontri e seminari per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di risparmiare. Le scuole sono coinvolte con lezioni mirate, attività interattive e concorsi per promuovere l’educazione finanziaria tra i giovani. In Italia, il risparmio è spesso collegato anche a valori tradizionali, come la prudenza e la gestione responsabile delle risorse familiari.