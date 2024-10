Finanza agevolata per le imprese, l’esperienza dello Studio La Torre

La Sicilia è una delle regioni a cui sono destinate risorse di origine europea volte a diminuire il divario economico esistente tra la stessa e le altre regioni Europee più economicamente avanzate. Questi Fondi chiamati «Fondi strutturali e di investimento» sono volti, in grande misura, alla sviluppo imprenditoriale e infrastrutturale delle regioni meno sviluppate in Europa e sono rivolti anche, quindi, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o al potenziamento di attività già esistenti. Ma come ottenere questi fondi? Non è semplice districarsi tra le varie fonti.

Lo Studio La Torre (www.latorreconsulting.it), fondato più di dieci anni fa dal Dott. Benedetto La Torre, si occupa esclusivamente di Finanza Agevolata per le Imprese e ha sede ad Alcamo (TP) in piazza Padre Pio da Pietralcina 5 e a Palermo in via Sammartino, 45.

Il dottor Benedetto La Torre, al fine di individuare e reperire somme di finanza agevolata dà quale consiglio: 1) Lavorare prima sul progetto imprenditoriale e poi sul finanziamento. Pensare bene alla propria idea imprenditoriale e fare una stima dei costi che bisognerà affrontare; 2) assicurarsi che il progetto sia Cantierabile. Vuol dire assicurarsi che sia in possesso oggi o lo sarà sicuramente in futuro di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari. 3) Esaminare la compartecipazione all’investimento. I bandi prevedono di solito una percentuale di contributo che non arriva al 100% della spesa, quindi la rimanente parte non coperta da agevolazioni dovrà essere di origine interna aziendale o esterna tramite finanziamento da terzi. In questo punto bisogna assicurarsi che in futuro si avranno le risorse necessarie per compartecipare all’investimento. 4) Infine è importante redigere un piano d’impresa coerente con le capacità attesa della produzione, dei clienti futuri, dei competitors.