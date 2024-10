Credito a famiglie e imprese: FidiLife è anche a Cammarata

Con sedi a Trapani, Palermo e ora anche a Cammarata, FidiLife emerge in Sicilia come un faro di affidabilità e competenza nel variegato panorama del credito a famiglie ed imprese. Fondata da Luigi Fasoni, FidiLife è un'agenzia iscritta all'albo OAM, dedicata a promuovere un approccio responsabile al credito. Il suo team , che combina l'esperienza di professionisti veterani con l'energia di promettenti giovani consulenti, è specializzato in un ampio ventaglio di servizi: dalla Cessione del quinto ai Prestiti personali, dai Mutui casa alla Carta di credito, fino agli Anticipi TFS, Finanziamenti per l’impresa, Noleggio e Leasing.

L'apertura della nuova sede a Cammarata presso il centro commerciale La Fornace non solo testimonia la crescita di FidiLife, ma ne arricchisce la qualità dei servizi. Questa sede è infatti destinata ad emergere come punto di riferimento per i residenti della provincia di Agrigento, offrendo consulenze finanziarie di alto profilo. Un pilastro dell’impegno di FidiLife è l’educazione finanziaria, un valore che l’agenzia promuove con dedizione ineguagliabile.

Tra le iniziative più recenti una sessione formativa tenuta in una caserma dell'Esercito Italiano a Palermo. L'educazione finanziaria e l'approccio responsabile al credito restano capisaldi per il fondatore Luigi Fasoni, che dagli esordi della sua carriera ha condiviso la sua esperienza anche con attività formative nelle scuole superiori. Il Team di Fidilife mira a guidare i clienti verso scelte finanziarie ponderate e responsabili proponendosi come un porto sicuro.