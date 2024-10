A Palermo nasce InFormaMedica Day Clinic: "La sanità come l'abbiamo sempre sognata"

Un centro d'eccellenza per la medicina in Sicilia. Una dimensione di sanità che punta, attraverso un approccio multidisciplinare, non soltanto alla cura, ma anche alla prevenzione della salute e del benessere psicofisico della persona. E’ stato inaugurato nei giorni scorsi, in via Croce Rossa, 113, a Palermo un nuovo ambulatorio medico chirurgico poli-specialistico che risponde appieno alla mission che InFormaMedica si propone fin dalla sua nascita, nel 2011. Il suo fondatore Dario Palazzolo, chirurgo plastico, appassionato di medicina fin da bambino, durante la sua formazione, che si è svolta prima all'università di Palermo e poi al centro di specializzazione all’università Campus Biomedico di Roma, ha sempre considerato il rapporto medico paziente importante quanto la competenza e la professionalità. Parliamo di un elemento cruciale nel percorso di cura e determinante per l'efficacia del trattamento. Se la competenza garantisce una diagnosi accurata e la professionalità assicura che il paziente riceva il trattamento adeguato, il rapporto umano crea un terreno di fiducia che permette di superare la paura e la vulnerabilità che accompagnano la malattia.

Un medico che riesce a stabilire un dialogo empatico, che sa ascoltare e comprendere non solo i sintomi fisici ma anche le preoccupazioni e le emozioni del paziente, contribuisce a creare un ambiente in cui la guarigione diventa un percorso condiviso. Questo legame non è solo un mezzo per migliorare l'aderenza alla terapia, ma una risorsa emotiva che può sostenere il paziente nel recupero. "Quando ero molto giovane – racconta Dario Palazzolo - ho vissuto, l'esperienza di un intervento chirurgico e ricordo con terrore il silenzio di quella sala operatoria e il fatto che non mi davano spiegazioni su ciò che stava succedendo. Da allora – aggiunge -, ho deciso che, quando sarei diventato un medico chirurgo, la mia priorità sarebbe stata informare il paziente sulla sua patologia e sui percorsi per superarla e, oggi, con la nuova Informamedica, tutto ciò si potrà realizzare, e cioè, una sanità come l'abbiamo sempre sognata".

InFormaMedica Day Clinic, è un ambulatorio medico chirurgico poli-specialistico focalizzato sul fornire all’utente una medicina di alta qualità, attraverso un approccio multidisciplinare che mira, non soltanto alla cura, ma anche alla prevenzione della salute e del benessere psicofisico. Presso il centro, è possibile usufruire di un'ampia gamma di visite mediche specialistiche, mirate non solo alla diagnosi e alla cura delle principali patologie del corpo, ma anche alla prevenzione, elemento essenziale per mantenere uno stato di salute ottimale. Il centro si distingue per l’elevato livello di competenza del personale medico e paramedico, altamente qualificato e costantemente aggiornato. Ogni paziente è accolto con un approccio personalizzato, incentrato sulla comprensione delle sue specifiche esigenze. Le visite specialistiche spaziano tra diverse aree della medicina, includendo cardiologia, ortopedia, dermatologia, ginecologia, neurologia, e altre discipline. Questo garantisce la visione multidisciplinare.

La prevenzione è al centro della missione del centro, poiché rilevare precocemente eventuali anomalie o predisposizioni patologiche può fare la differenza. Attraverso controlli regolari, esami di screening e consulenze preventive, si cerca di anticipare l'insorgenza di malattie e intervenire tempestivamente. Un’offerta di qualità basata sul rapporto col paziente che sarà anche un centro di formazione per i professionisti. I servizi di InFormaMedica Day Clinic comprendono: chirurgia plastica, medicina estetica, chirurgia generale, endocrinologia, dietologia, dermatologia, urologia, oculistica, senologia, cardiologia, oncologia e radioterapia, podologia, terapia del dolore, Trap, il trattamento delle vene varicose. Sulla chirurgia plastica, InFormaMedica Day Clinic costituisce un punto di eccellenza in Sicilia. Vengono effettuati tutti gli interventi privati di chirurgia plastica estetica e ricostruttiva e le visite private per gli interventi di chirurgia plastica in convenzione. Il centro è, inoltre, dotato dei macchinari più all’avanguardia: sia per la fase diagnostica, che per quella di trattamento, al fine di garantire il miglior approccio terapeutico e, di conseguenza, i migliori risultati ai propri pazienti. Tra gli interventi effettuati rinoplastica, otoplastica, blefaroplastica, lifting del viso, addominoplastica, mastoplastica additiva, liposuzione, lipofilling. “La medicina estetica costituisce uno dei fiori all’occhiello del nostro centro – spiega la direttrice amministrativa Silvia Lo Cascio -. Da InFormaMedica Day Clinic, infatti, è possibile effettuare tutti i trattamenti di medicina estetica con le tecniche e le tecnologie più avanzate a livello internazionale. Crediamo fortemente che la salute dei pazienti, unita alla loro armoniosa e naturale bellezza, sia in grado di regalare una maggiore autostima migliorando la qualità della vita”. Non solo medicina estetica, InFormaMedica Day Clinic, con due sale operatorie e macchinari all’avanguardia, abbraccia tutte le branche della medicina. Dalla dermatologia, con il controllo dei nei e la videodermatoscopia alla incredibile tecnica di reinnervazione sensoriale mirata, che restituisce capacità di movimento alla protesi annessa all’arto amputato, eseguita dal suo ideatore, il professore Alexander Gardetto di Bressanone, Alto Adige.