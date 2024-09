Turismo e cultura: i corsi di Fondazione Archimede

Se sei un diplomato, un laureato o un professionista che desidera costruire o migliorare la propria carriera nel settore turistico e culturale, ITS Academy Fondazione Archimede è la scelta giusta. I corsi sono gratuiti, finanziati dal Pnrr, altamente specializzanti, con un focus pratico e una stretta collaborazione con aziende leader del settore. Le iscrizioni sono attualmente aperte ma non rimarranno disponibili ancora a lungo: il momento di agire è ora. Le lezioni iniziano a fine ottobre 2024. Tre i corsi per una carriera solida e innovativa.

HoMa - Hospitality Management

Se il tuo sogno è gestire hotel, resort o altre strutture ricettive, questo corso ti offre le competenze necessarie per avere successo. Il turismo rappresenta una colonna portante dell'economia italiana e il settore richiede sempre più professionisti specializzati nella gestione e nell’organizzazione delle attività di ospitalità. Lo stage, pari alla metà della durata del corso, permetterà di toccare con mano le realtà più prestigiose del comparto, spendendo subito la formazione di alto livello, con possibilità di lavoro immediate.

MaBAC - Marketing dei beni e delle attività culturali

L’Italia è ricca di storia e cultura e il marketing turistico e culturale rappresenta un settore in crescita. Se hai una passione per l’arte, la cultura e le destinazioni turistiche, questo corso è fatto per te. Apprenderai come promuovere al meglio le bellezze del territorio attraverso strategie di marketing efficaci. La formazione sarà suddivisa tra teoria e stage in aziende di rilievo, offrendo un’esperienza formativa completa e pronta per essere applicata sul campo.

FWT · Food & Wine Tourism

La Sicilia è una terra di eccellenze gastronomiche e questo corso mira a formare professionisti in grado di valorizzare e promuovere il settore enogastronomico siciliano e italiano. Se il turismo legato al cibo e al vino è la tua passione, questa specializzazione ti aprirà le porte a un mercato in forte espansione. Il turismo enogastronomico è infatti uno dei settori più dinamici del panorama turistico attuale e la formazione pratica inclusa nel corso ti permetterà di metterti subito in gioco.

Ma perché Scegliere ITS Academy Fondazione Archimede? Perché è l’unica ITS Academy in Sicilia specializzata nell'ambito del Turismo e delle Attività Culturali. Ha un’alta percentuale di placement: entro un anno dal conseguimento del diploma, il 93% dei diplomati trova occupazione nel settore. Questo dato evidenzia l'efficacia del percorso formativo e il forte legame con il mondo del lavoro.

Formazione pratica e innovativa: il 50% delle 1800 ore di formazione viene svolto presso prestigiose aziende partner, garantendo una preparazione pratica che si unisce alla solida base teorica. Questo approccio permette di entrare nel mondo del lavoro con competenze aggiornate e direttamente applicabili. Corsi disponibili nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa, Agrigento, Enna, Messina e Palermo, offrendo opportunità di formazione in tutto il territorio regionale. I posti sono limitati, quindi si deve cogliere al volo questa opportunità formativa unica e gratuita. Info: its-fondazionearchimede.academy