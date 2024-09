Prenotazioni di visite e gestione dei farmaci: i servizi di ConCura

La squadra di operatori professionisti di ConCura è sempre a disposizione per assicurare il miglior supporto possibile. Si va dall’assistenza nella gestione quotidiana delle prescrizioni alla programmazione delle terapie, ConCura si occupa di ogni dettaglio per permetterti di vivere la vita al meglio ed evitare di scontrarsi con i ritardi e la burocrazia della Sanità in modo da migliorare la qualità di vita dei caregiver o quella dei pazienti stessi.

Il numero da ricordare per contattare ConCura è 800.770.272. La sede è in via Catania 5 a Palermo.

«Abbiamo sempre creduto - si legge nel loro sito concura.online - che il posto migliore per le tue cure sia la tua casa. Abbiamo scelto di far evolvere l’esperienza di cura e di servizio da remoto rendendole personalizzate, innovative, collaborative e di valore. Il nostro sistema non ti farà mai sentire solo. Dal 2007, offriamo servizi e soluzioni per aiutare le persone anziane e i pazienti cronici come te. ConCura pone quindi le condizioni per farti vivere tranquillo a casa e sempre in contatto con i professionisti capaci di aiutarti nel percorso di cura».