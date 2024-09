Gli oncologi: troppa burocrazia, bisogna velocizzare i tempi d’attesa

Dagli oltre 24 mesi di 5-10 anni fa ai 14 mesi attuali: il tempo che i pazienti oncologici italiani devono attendere per poter disporre dei farmaci innovativi si è ridotto, ed è anche sotto la media europea, ma l’attesa resta ancora troppo lunga. Colpa di un eccesso di burocrazia contro cui gli oncologi scendono in campo, puntando ad una più stretta collaborazione con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al fine di abolire i Prontuari terapeutici regionali (Ptr), che allungano notevolmente i tempi per le autorizzazioni. La richiesta arriva dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) in occasione del congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), a Barcellona.

In Europa, è pari a circa un anno e mezzo - 18 mesi - il tempo medio (nel 2023) per disporre dei nuovi farmaci anticancro, tempi che si sono allungati di oltre un mese rispetto al 2022. L’Italia è più rapida rispetto alla media Ue, però i pazienti oncologici devono aspettare ancora 417 giorni, cioè quasi 14 mesi, per accedere ai trattamenti anticancro innovativi. Basta pensare che in Germania, che si colloca al primo posto in questa classifica, sono sufficienti 3 mesi (93 giorni).