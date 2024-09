Dai tumori si guarisce, ma occorre prevenire

In Italia, nel 2023, sono stati stimati 395.000 nuovi casi di tumore. In tre anni, l’incremento è stato di 18.400 diagnosi. Grazie anche alle terapie innovative, l’oncologia del nostro Paese ha però fatto registrare importanti passi avanti. Un ruolo decisivo nella riduzione della mortalità è svolto come accennato anche dai programmi di screening. «È necessario investire di più nella prevenzione secondaria - afferma Saverio Cinieri, presidente Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) -. Nel 2023, in Italia, il 55% delle donne si è sottoposto alla mammografia per la diagnosi precoce del carcinoma mammario. Il 35% degli uomini e delle donne over 50 ha svolto la ricerca del sangue occulto nelle feci per il carcinoma del colon retto.

In Europa, dal 1988 ad oggi, i progressi della ricerca contro i tumori hanno salvato più di 6 milioni di vite, mentre dal 2007 al 2019 in Italia sono state evitate quasi 270 mila morti oncologiche. Il cancro «è sempre più una malattia curabile e molti pazienti guariscono». E’ il messaggio lanciato tra gli altri dagli oncologi dell’Aiom in occasione del recente congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) a Barcellona. Ed un ruolo cruciale hanno i programmi di screening che la Lilt, organizzatrice della Pigiama Run, porta avanti con costanza da anni.

La manifestazione «Pigiama Run» in programma oggi in 40 città tra cui Palermo, è anche l’occasione per fare il punto sulla prevenzione dei tumori, tema importantissimo vista la diffusione della malattia.

Per la neoplasia alla cervice uterina il 41,5% delle donne ha effettuato il test Hpv o il Pap Test. Sono dati in miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma non bastano perché restano forti differenze regionali». Servono dunque, avverte Cinieri, campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione e le nuove tecnologie «dovrebbero essere maggiormente sfruttate per coinvolgere i cittadini». L’Unione Europea, infatti, ricorda, “chiede che il 90% della popolazione che soddisfa i requisiti per lo screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto abbia la possibilità di eseguire questi esami entro il 2025».

In sintesi occorre più ricerca, puntare sui giovani, rafforzare la prevenzione e dare sempre più voce ai pazienti. E’ la ‘roadmap’ dell’oncologia europea a guida italiana per i prossimi anni. A indicare obiettivi e priorità è Giuseppe Curigliano, nuovo presidente eletto della Società europea di oncologia clinica (Esmo).

«Il mio obiettivo - spiega Curigliano - è innanzitutto investire molto per rafforzare la relazione tra la ricerca di base e la ricerca clinica in modo tale che si riesca a capire meglio come funzionano alcuni farmaci, quali sono i meccanismi di tossicità e quindi intervenire anche per personalizzare ancora di più i trattamenti sui nostri pazienti». Ed ancora: «Un’altra area di interesse che cercherò di sviluppare è dare voce ai pazienti. Spesso nelle sperimentazioni cliniche vediamo i risultati solo da un punto di vista medico, ma non andiamo mai a vedere cosa pensano i pazienti in merito a quei dati ed ai profili di sicurezza». Altro obiettivo, prosegue, «è puntare ad un investimento massivo sui giovani oncologi: dobbiamo cercare di garantire una leadership all’oncologia europea investendo sui giovani specialisti e supportandoli nella loro progressione di carriera mettendo a disposizione più fondi per aumentare le borse di ricerca».

E se in futuro avremo sempre più farmaci a disposizione, la vera sfida resta tuttavia quella della prevenzione: «Ritengo che avremo sempre più farmaci che avranno un impatto sostanziale sulla sopravvivenza e sempre di più arriveranno in clinica strumenti per controllare i tumori e per far guarire più pazienti, però - avverte Curigliano - penso che la sfida maggiore sia quella di cominciare a investire molto di più nella prevenzione primaria. Bisogna cioè educare alla salute sin dall’età pediatrica, dai bambini alle elementare, creando percorsi educativi differenziati: alcuni per la popolazione generale, altri per i soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore come obesi e fumatori. Dobbiamo costruire percorsi di screening personalizzati e come Esmo punteremo a rafforzare la prevenzione primaria». Rispetto all’Italia, poi, il presidente eletto Esmo evidenzia però una grave criticità: «l’Italia rimane l’ultimo Paese europeo nei processi di approvazione delle sperimentazioni cliniche». Un altro quindi degli obiettivi è velocizzare questi iter.