Salvare vite: un corso per imparare a intervenire

Ogni 11 settembre di ogni anno ricorre la Giornata mondiale del primo soccorso. È un'occasione per riconoscere l'importanza del lavoro dei soccorritori nelle situazioni di emergenza, quando ogni secondo può valere una vita salvata. La Giornata Mondiale del Primo Soccorso, istituita dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR), è un richiamo alla prontezza e all’empatia nell’affrontare momenti critici. Nell’occasione vengono organizzati anche nelle regioni italiane corsi di primo soccorso, workshop e sessioni informative: sono solo alcune delle modalità attraverso cui i responsabili si impegnano a diffondere la conoscenza e la prontezza nelle pratiche di soccorso.

Questi corsi forniscono competenze fondamentali come il riconoscimento dei segni vitali, le manovre di disostruzione delle vie aeree e l’assistenza alle vittime di incidenti. La Giornata Mondiale del Primo Soccorso è appunto un momento importantissimo per riflettere sul ruolo cruciale delle competenze di soccorso.

Il Comitato della Croce Rossa Italiana nelle sue varie articolazioni locali si distingue inoltre per il suo impegno costante nell’educare, addestrare e supportare la comunità locale. Le azioni di soccorso non solo creano una comunità più sicura e pronta, ma dimostrano anche la forza del volontariato e dell’aiuto umanitario. In linea con la Strategia 2030, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si impegna inoltre a potenziare i suoi programmi di primo soccorso per rendere ogni Società Nazionale nel mondo in grado di preparare le comunità – con un approccio di alta qualità – ad affrontare disastri ma anche quotidianamente i rischi connessi.

Il primo soccorso è un'abilità fondamentale che tutti dovremmo acquisire e può fornire interventi efficaci e rapidi per aiutare a ridurre lesioni e sofferenze e migliorare le possibilità di sopravvivenza di chi ha bisogno in attesa dei sanitari professionali.

Nel 2022, più di 20 milioni di persone in tutto il mondo sono state formate da corsi e iniziative a livello nazionale. Un numero che deve aumentare per salvare altre vite. La convinzione di tutti gli operatori del settore è che l'esecuzione del primo soccorso sia un atto di umanità, non solo una serie di tecniche. Istituzioni, organizzazioni statali e organizzazioni non governative vanno così unendo le forze per specializzarsi nella formazione di tutti i cittadini.