Stand, talk e concerti: le iniziative a Mondello per Ciavuri e Sapuri Fest

Settembre è tra i periodi migliori per un tuffo a Mondello. E in questi giorni un motivo in più per andare nella borgata balneare di Palermo è la quinta edizione di «Ciavuri e Sapuri Fest», la manifestazione appena iniziata che promuove l'agroalimentare d'eccellenza siciliano. Sul lungomare si può visitare un villaggio di cinquanta aziende, ma sono in programma anche attività sportive all'aria aperta, talk tematici, cooking show e soprattutto tanta musica.

I CONCERTI

Dopo il concerto di ieri di Alex Britti, ci sarà quello dell’Alan Sorrenti trio preceduto dai Groovepackers (oggi 4 settembre alle 21). A seguire Swingrowers e i The Sweet Life Society (domani 5 settembre alle 21), Kid Gamma più Gravità (6 settembre alle 21), PopShock (7 settembre alle 21) e gran finale con Max Gazzè in "Musicae Loci 2024" domenica 8 settembre alle 21.

L'inaugurazione della manifestazione organizzata dalla CNA (Artigiani Imprenditori d'Italia Palermo) in collaborazione con HD Consulting, CAEC (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Utopìa Communication e Events e con il contributo in media partner di Alessi Pubblicità, è stata ieri alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del vicedirettore della Caritas Diocesana di Palermo Don Sergio Ciresi, l'assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo, Carolina Varchi, deputata e Responsabile del dipartimento delle Politiche per il Mezzogiorno, Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia in Sicilia, Giulio Forzinetti, assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Ottavio Zacco presidente Sesta Commissione "Sviluppo Economico e Attività Produttive" del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli assessore all'Innovazione digitale e ai Diritti degli animali del Comune.

LO SPAZIO TALK

Al Mida 2 sarà allestita l'area talk, uno spazio per gli approfondimenti su temi di attualità con ospiti provenienti da vari mondi che attraverso il loro specifico punto di vista arricchiscono il dialogo e offrono spunti di riflessione. Un’area inclusiva e democratica aperta al pubblico, utilizzata per informare e sensibilizzare su questioni importanti. Con i talk si comincerà oggi mercoledì 4 settembre alle 18 con la presentazione del libro "Rosalia da Palermo" di Roberto Tagliavia, ne discuterà l'autore con Salvatore Bonura, direttore di Hashtag Sicilia. A seguire lo sketch di Stefano Piazza dal titolo "Tra Genio e Santuzza". Dopo ci sarà un dibattito sul tema delle "Attività Sociali" con l'assessore alle Attività Sociali del Comune Rosi Pennino, il vicedirettore della Caritas Diocesana Sergio Ciresi, Ottavio Zacco della commissione Attività Produttive Comune di Palermo, Claudio Arestivo presidente dell’associazione Per Esempio Onlus e Roberta Lo Bianco fondatrice di Moltivolti. A moderare il talk ci sarà la giornalista Federica Virga.

Giovedì 5 settembre alle 18 secondo talk su "Cibo e cucina siciliana: tradizione, sapore e salute", a moderare ci sarà sempre la giornalista Federica Virga. Narrazione di Gaetano Basile ‘Provenienza e Storia del Cibo Siciliano’ e presentazione del libro ‘Ricette dei Ristoranti Siciliani’ di Edmondo Palmeri e Aldo Palmeri, con divulgazione sui benefici dei prodotti siciliani e sulle ricette tradizionali. Intervento del capo di gabinetto vicario dell’assessorato all’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana Marco Mascellino, e gli chef custodi dell’identità siciliana Mariano Carbonetti e Roberto Cascino. Partecipano al dibattito anche Massimiliano Solano presidente della Cooperativa Agricola Valdibella, Filippo Salerno e Giacomo Anastasi del Bio Distretto Terre degli Elimi e Laisa Rinaldi, Presidente Nazionale Produzione Alimentari nonché Presidente Coordinatore Unione Agroalimentare CNA Emilia-Romagna.

Venerdì 6 settembre alle 18 spazio allo Show cooking "A spasso nella storia, territorio, tradizione e innovazione, ciavuri e sapuri". Per andare alla scoperta dei sapori e degli odori delle antiche tradizioni culinarie siciliane in compagnia degli chef custodi dell'identità territoriale: Mariano Carbonetti, Roberto Cascino con l'eccezionale partecipazione del Professore Mimmo Cascino. Con loro anche Filippo Sgroi: Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche UNIPA. Valentina Schirò: Biologa Nutrizionista Specialista in Scienza dell'Alimentazione, Nino Sutera: Coordinatore dei Borghi Geniusloci De.Co. Le ricette che verranno raccontate e poi preparate avranno come focus i grani antichi siciliani, il farro e i suoi benefici e la miriade di ricette che si possono realizzare. Verranno creati dei piatti dopo un attento studio dei prodotti delle aziende che saranno presenti all'evento, così da valorizzare produttori e produzioni del nostro territorio.

Sabato 7 settembre alle 18 penultimo talk dal tema "Attività Produttive: Motore Propulsivo dell’Economia Siciliana, Vecchi e Nuovi Mercati - PNRR", modera il giornalista Nino Giordano. Dibattito aperto con il presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna Alessandro Albanese, l’assessore alle Attività Produttive del comune di Palermo Giulio Forzinetti, Mauro Crimi delegato per il Mezzogiorno di CNA, Maria Carolina Varchi Deputata e Responsabile del Dipartimento delle Politiche per il Mezzogiorno, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Gaspare Vitrano presidente commissione Attività Produttive della Regione Siciliana, Piero Giglione segretario regionale CNA Sicilia.

Domenica 8 settembre alle 18 si discuterà di "Etica, Impresa e Finanza", con consegna borsa di studio intitolata a ‘Moshe Fellah’, modera la giornalista Nadia La Malfa. Intervengono: il segretario provinciale della CNA di Palermo Pippo Glorioso, Lydia Zarfati Fellah, Dario Costantini presidente CNA, Giorgio Mulè vicepresidente della Camera, Antonello Cracolici presidente ‘Commissione d’Inchiesta e Vigilanza sul Fenomeno della Mafia e Corruzione in Sicilia’, Edy Tamajo assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Giovanni Tusa presidente BCC Altofonte e Caccamo gruppo Iccrea Giovanni Tusa, Steni Di Piazza fondatore di Banca Etica, Alessandro Gatto (JP Morgan), Paolo Camuzzi (130 finance), Yvan Sagnet presidente dell'associazione "No Cap, people before profit". Alla fine della discussione verrà consegnata la borsa di studio intitolata a "Moshe Fellah" a Alfousseynou Diakhaby, giovane senegalese che frequenterà la scuola di Agroecologia della cooperativa Valdibella e poi verrà assunto con regolare contratto dall'azienda di Camporeale.