Giardino delle meraviglie: ospitalità, design e relax nel cuore delle Madonie

Nel cuore pulsante del Parco delle Madonie, Gratteri ospita un angolo di bellezza e autenticità: la Dimora dei Frati, l'anima principale di un incantevole progetto di albergo diffuso, frutto della visione creativa e innovativa di Debora Di Gesaro, fondatrice del brand Wundergarten. Il nome, che si traduce in "Giardino delle Meraviglie", evoca la magnificenza del giardino botanico che è il Parco delle Madonie e, allo stesso tempo, un giardino interiore che rappresenta il lusso naturale di un'esperienza di viaggio unica.

Wundergarten è la sua idea di ospitalità siciliana dove il design, la ricerca della bellezza, si innestano nella ruralità di luoghi autentici, inesplorati e misteriosi, dando vita a un modello di ospitalità che celebra il patrimonio culturale mentre offre un'esperienza moderna e raffinata.

Il concetto di "albergo diffuso" si traduce in una rete di alloggi dislocati nel centro storico del borgo: la Dimora dei frati che è la struttura principale dove risiede l'home restaurant, e diverse casette nel centro storico che permettono agli ospiti di immergersi completamente nella vita del paese. Ogni alloggio, con la sua architettura e storia unica, offre i comfort moderni che ci si aspetta da una struttura di alti standard.

Tra le gemme di Wundergarten, oltre alla Dimora dei Frati, spicca la Myhomespa: una non convenzionale spa privata che rappresenta il culmine del progetto. Questa originale sistemazione è dotata di una mini piscina idromassaggio all'interno di una grotta naturale, parte integrante architettonica della casa. L’atmosfera della Myhomespa è un perfetto equilibrio di tranquillità e lusso, offrendo un rifugio rurale esclusivo per chi cerca relax e rigenerazione in totale privacy. Non un semplice soggiorno; ogni dettaglio, dall'architettura storica al design degli interni, è pensato per coinvolgere e affascinare gli ospiti. Si può esplorare Gratteri, scoprirne gli angoli nascosti, vivere una delle tante esperienze proposte come il jeep Safari alla scoperta del bosco misterioso di San Giorgio, santuario botanico e culturale del territorio di Gratteri, dove a breve si avvierà il nuovo progetto imprenditoriale di Wundergarten.

Ma anche il borgo offre tantissimo ai visitatori, dalla Madrice Vecchia, un tempo cappella privata dei Ventimiglia, all’Abbazia di San Giorgio fondata dal duca Ruggero e luogo magico legato a miti e leggende. Una vacanza attiva ma sospesa nel tempo, un'ospitalità rurale ma sofisticata, per chi desidera rilassarsi con un aperitivo in piazzetta, immergersi nella spa privata o assaporare una cena gourmet. Il soggiorno non sarebbe infatti completo senza l'esperienza sensoriale all’Home Restaurant, dove il Resident Chef Beppe Fontana incanta gli ospiti con le sue creazioni, un tributo alla cucina siciliana e madonita reinterpretata e narrata con il suo tocco di creatività. Video, foto e maggiori info su wundergarten.it