Grazie alla passione per il suo lavoro e alla sua fede, Francesco Vaiana ha creato un occhiale ispirato alla storia delle rose di Santa Rosalia.

Questo progetto nasce per dare più valore alla purezza e alla fede infatti richiama il giardino di rose senza spine quindi come se fosse una vita senza peccato. Metterà anche il fuoco come simbolo della distruzione del peccato, delle malattie e contro l’indifferenza umana. Queste montature sono costruite con materiale in Nylon, stampe in 3D e lenti di altissima qualità, proprio per dare il senso di protezione e di leggerezza rispettando sempre di più la natura e la bellezza dell’ambiente migliorando il comfort visivo.

Azzeriamo gli sprechi. Grazie alla stampa 3D, solo il 4% di materia prima viene scartato, contro il circa 85% nei processi tradizionali.

Un omaggio alle radici siciliane che da sempre sono il cuore di Ottica Vogue con Vaiana Eyewear, il nostro nuovo brand di occhiali con un design tutto italiano. In occasione del quattrocentesimo anniversario dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia Francesco ha voluto creare un occhiale con un design unico che migliora il benessere visivo a testimonianza perenne della grandezza della Santa.

Procedura per l'acquisto degli occhiali "le rose di Santa Rosalia"

Per chi volesse acquistare gli occhiali Le rose di Santa Rosalia fare bonifico al seguente Iban

IT 73 V 030 6925 9051 0000 0008 731 (INTESA SAN PAOLO) Intestato a Ottica Vogue di Francesco Giovanni Vaiana e mandare la ricevuta del pagamento con i dati di spedizione al seguente numero telefonico e whatsapp 3890419049 contattando lo staff Francesco, Martina o Giorgia.

- Montatura da vista: €340

- Montatura con lenti da sole normali: €340

- Montatura con lenti da sole polarizzate: €380

- Montatura con lenti fotocromatiche: €380

- Montatura con lenti antiriflesso protettive luce blu: €380