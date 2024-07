La Rosa srl illumina la notte del Festino

I giochi pirotecnici affascinano e catturano tanto i grandi, quanto i piccini. Tutti restano incantati a osservare nel cuore della notte uno spettacolo che mette insieme colore e luci. Disegni straordinari ed evanescenti che prendono forma nel cielo. Ci sono i boati, i crepitii. E c’è, soprattutto, l’effetto sorpresa che domina. Quello che spalanca le bocche e illumina gli occhi. Dietro tutto questo c’è tanto lavoro, tanta arte. Nulla può essere improvvisato o, peggio ancora, lasciato al caso. Sì, perché gli spettacoli pirotecnici sono un'arte antica che richiede grande maestria e precisione. Ogni esplosione è il risultato di un'attenta progettazione e di una profonda conoscenza dei materiali e delle tecniche. In Sicilia c’è una realtà che rappresenta l’eccellenza. Un’azienda che ha varcato i confini nazionali e che riceve premi e riconoscimenti in giro per il mondo. Parliamo di «La Rosa International Fireworks». Oggi leader nell’allestimento e nella realizzazione di spettacoli pirotecnici a livello internazionale, è una realtà in continua crescita. L’azienda nasce nel 1945 e da allora non si è mai fermata.

La Rosa International Fireworks ha appena acceso i cieli del Quebec in Canada, all’International Des Feux Loto di Montrèal 2024. Si tratta del più grande e prestigioso concorso pirotecnico del mondo, tenuto annualmente a Montréal dal 1985. Questo evento, che si svolge presso il parco di divertimenti La Ronde, situato sull'Île Sainte-Hélène, attira ogni anno circa tre milioni di spettatori. E lì la ormai storica azienda La Rosa ha dato il meglio.

Adesso tocca a Palermo. Anche quest’anno in occasione del 400 Festino di Santa Rosalia la città potrà godere di sessanta minuti di pura energia, colori e magnetismo, scanditi in una caleidoscopica danza fra piromusicale e tradizionale spettacolo pirotecnico. Palermitani e turisti avranno l’opportunità di assistere ad una magia di luci e suoni nel cielo del capoluogo dell’Isola, una proclamazione di Speranza e Rinascita, un magnifico spettacolo che contribuirà a rendere il 400° Festino in onore di Santa Rosalia indimenticabile.

La Rosa può contare su un sistema innovativo di accensione “FireOne”. È il più avanzato al mondo per coreografie e precisione dei tempi e sincronia tra fuochi e musica, ma anche tra effetti di luci e fuochi abbinati con fontane a getti d’acqua. Una soluzione straordinaria che permette di simulare lo spettacolo durante la progettazione all’interno dei loro studi allo scopo di evitare qualsiasi inconveniente tecnico durante l’esecuzione dello stesso.

Tanti elementi che disegnano il successo di una realtà imprenditoriale che da decenni è riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Sì, perché i giochi pirotecnici parlano un linguaggio conosciuto e compreso in tutto il mondo: è quello delle emozioni. E La Rosa lo sa ben parlare ed esprimere nel migliore dei modi. Non a caso sono diversi i primi conquistati, così come le trasferte che vanno da Osaka nel Giappone agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Spagna a Tarragona. Qui nella pittoresca città della Catalogna, c’è il prestigioso Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, uno degli eventi pirotecnici più rinomati del Mediterraneo. A questo concorso, che attira le migliori compagnie pirotecniche da tutto il mondo, trasformando il cielo notturno in uno spettacolo di luci e colori, La Rosa International Fireworks ha conquistato il primo posto.

Diversi i premi vinti anche in Italia. Tra questi c’è il primo posto in classifica al Festival dell’Arte Pirotecnica Trani nel 2018. Il Premio «Esagono di Fuoco con Gran Galà Pirotecnico» a Grammichele nel 2018. Al Festival Nazionale di Fuochi d’Artificio Bovalino 2014, l’azienda La Rosa ha vinto come miglior apertura al fuoco e miglior Finale. Prima classificata anche alla Gara Pirotecnica della Festa Maria Santissima Annunziata Città di Castro nel 2012. Altri premi al Campionato Mondiale di Fuochi d’Artificio su musica «Caput Lucis» Roma sia nel 2008 che nel 2009.

Ci sono poi gli spettacoli di successo: ad Amalfi con la «Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare» nel 2012. A San Vito Lo Capo al Cous Cous Fest nel 2010. E ancora a Maranello con gli effetti stage Festa d’addio al Presidente Montezemolo nel 2014.

A Palermo per l’“Alta Moda Dolce & Gabbana” nel 2017. Al Parco Archeologico Selinunte per il Concerto del Dj Martin Garrix nel 2018. Una lista lunga che viene aggiornata frequentemente sul sito dell’azienda.

I fuochi d'artificio non sono solo uno spettacolo visivo, ma rappresentano anche un'importante espressione culturale. Simboleggiano gioia, celebrazione e speranza. Basti pensare ai festival religiosi in India, come Diwali, alle celebrazioni del Capodanno cinese: i fuochi d'artificio hanno un posto speciale nel cuore di molte culture​.

L’appuntamento con una grande emozione è adesso fissato al Foro Italico domani a mezzanotte.