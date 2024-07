Grande successo per il Premio Agorà a Firenze

Grande successo per la 37^ Edizione del Premio Agorà che si è tenuta al Palazzo della Regione Toscana a Firenze.

Ricordiamo che il Premio Agorà è stato concepito a Palermo nel 1986 e generalmente ha celebrato le cerimonie per la consegna dei premi in varie sedi territoriali di prestigio quali Lo Spasimo, Castello dell’Utveggio, Villa Niscemi, l’Arsenale Borbonico, Palazzo delle aquile e Palazzo Reale a Palermo, per poi passare di volta in volta a Catania nel Palazzo Biscari, a Taormina palazzo dei congressi , ma per tre edizioni

dal 1994 al 1996 si è tenuto presso la Fiera del Levante a Bari, raccogliendo un grande successo sia in termini di numerosità di agenzie e di campagne di buona qualità. In sostanza il Premio Agorà è nato in Sicilia, resta saldamente ancorato alla sua origine, ma è un premio nazionale aperto cioè alla partecipazione di tutte le agenzie italiane, siciliane o milanesi, piccole o multinazionali che siano non importa giacchè nella valutazione delle campagne e dei progetti la commissione composta da trenta membri esperti da tutta Italia e presieduta dal sottoscritto, entra nel merito degli obiettivi a prescindere dalla dimensione del budget. Il timore che assale qualche piccola agenzia siciliana è infondato, semmai sono numerose le grandi agenzie nazionali che non partecipano al Premio Agorà perchè temono il giudizio severo e il confronto con i lavori creativi di piccole ma efficienti agenzie anche del sud.

A questa 37^ edizione del Premio Agorà hanno partecipato 46 agenzie da tutte le regioni con un totale di 136 campagne pubblicitarie. Abbiamo assegnato in tutto 38 premi a 24 agenzie. In particolare sono stati assegnati 11 Agorà di bronzo nazionali, 9 Agorà di bronzo regionali, 5 Agorà d’argento nazionali, 3 Agorà d’argento regionali, 3 Agorà d’argento cross mediali, 4 Agorà d’oro cross mediali e 4 Agorà d’oro nazionali.

Un Agorà d’oro è stato assegnato alla splendida campagna dell’AIL , relativa alla donazione di fine vita, a ritirare il premio a Firenze il presidente nazionale dell’AIL Pino Toro insieme all’agenzia milanese Lateral Creative Hub. Altro Agorà d’oro che ha suscitato scalpore è stato quello relativo al filmato trasgressivo di Pupa, pubblicità firmata dal grande Viky Gitto di origine siciliana. Agorà d’oro pure per L’amaro del Capo firmato dall’agenzia Publione.

Tre le agenzie siciliane premiate, la catanese ADD Design vince l’Agorà d’argento per il sito internet realizzato per la Settesoli. La palermitana Tokay si aggiudica un Agorà di bronzo nazionale per il progetto Internet Social Media del cliente FUD Bottega Sicula. La messinese TB Design di Tina Berenato si aggiudica l’Agorà di bronzo per l’immagine aziendale di Gambero. Rosso.

Tutti i premi sono caricati nell’albo d’oro del sito del Premio Agorà, con le foto di rito e la possibilità di vedere le campagne stesse.

La cerimonia realizzata a Firenze ha riscosso un grande successo anche per la valida collaborazione dell’associazione UNA sotto la presidenza di Davide Arduini, del coordinatore delle territoriali Michele Cornetto e del delegato per la Sicilia Alberto Gange.

Nella prestigiosa sede del palazzo della Regione Toscana, è stata l’occasione di organizzare un importante convegno prima della cerimonia. Il titolo del convegno era: Il rinascimento della comunicazione commerciale, con temi e relatori prestigiosi, introdotti dal Presidente del CDM Nino Salerno e il Presidente dell’UNA Davide Arduini:

1) Oltre ogni ragionevole business - Marco Ventura, vice presidente del Club Dirigenti Marketing;

2) Contributo dell’arte al rinascimento - Stefano Del Frate, Direttore generale di UNA;

3) La rinascita dell’etica, l’importanza della verità - Caterina Tonini, Presidente Havas / Consiglio direttivo di UNA;

4) Il ruolo dell’UNESCO nella comunicazione, tendenze, sfide, raccomandazioni - Annateresa Rondinella, coordinatrice commissione rete delle cattedre UNESCO;

5) La costruzione di una nuova piattaforma di senso - Stefania Siani, Presidente ADCI;

6) L’ironia dell’algoritmo: La creatività secondo l’IA - Manuel Alvaro, Local ambassador ADCI Toscana;

7) La bellezza della complessità, tra narcisismo e veri obiettivi - Salvatore Limuti, Presidente del Premio Agorà.

Un evento estremamente interessante e certamente da ripetere sia in altra regione, che nella nostra Sicilia.