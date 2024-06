L’evento più atteso entra nel vivo

Il Sicilia Jazz Festival prende il volo. È iniziato il 23 giugno e durerà sino al 7 luglio, l’unico festival al mondo di produzioni in luoghi del centro storico della città di Palermo per la valorizzazione del territorio e da quest’anno in diverse città con concerti in decentramento in tutta la Sicilia.

Si susseguiranno concerti tra big, musicisti residenti, Maestri e giovani talenti dei Conservatori della nostra Isola. Con questo proposito viene ripetuta l’esperienza del Sicilia Jazz Festival, giunto già al quarto anno, la cui peculiarità è anche quella di essere l’unico festival nato durante la pandemia a dimostrazione che la musica e la cultura è simbolo di rinascita e forza interiore. Inoltre, il Sicilia Jazz Festival si vanta di essere una kermesse musicale con produzioni inedite e progetti esclusivi jazz rispetto a tanti altri festival mondiali.

Per la quarta edizione saranno presenti artisti internazionali con produzioni in esclusiva europea e prime assolute per 15 giorni consecutivi, per un totale di ben 8 produzioni orchestrali, 72 concerti dislocati in 4 luoghi diversi a Palermo tra il Teatro di Verdura, il Real Teatro Santa Cecilia, il Complesso Santa Maria dello Spasimo e il Palazzo Chiaramonte, conosciuto come Steri, sede dell’Università cittadina.

Il Festival, organizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, il cui coordinamento artistico è affidato alla Fondazione The Brass Group, istituita con legge del 1° febbraio 2006, n. 5, si avvale della collaborazione del Comune di Palermo, delle produzioni originali della Fondazione The Brass Group e degli apporti dei Dipartimenti jazz dei Conservatori «Alessandro Scarlatti» di Palermo, «Arcangelo Corelli» di Messina, «Antonio Scontrino» di Trapani, «Arturo Toscanini» di Ribera e dell’Istituto superiore di studi di musica «Vincenzo Bellini» di Catania. Tutti i conservatori avranno degli spazi dedicati con tante performances grazie alle loro orchestre giovanili dirette e accompagnate dai docenti, ognuno per le competenze artistiche musicali.

Grande spazio, dunque, ai giovani talenti che rappresentano il futuro della nostra realtà musicale e che meritano una vetrina così importante ed internazionale. La quarta edizione del Sicilia Jazz Festival vuole dare prevalenza alla scoperta dei luoghi per valorizzarli tutti nella loro pienezza storica e culturale perchè la musica è un linguaggio universale, da tutti compreso senza limiti di età e di genere, senza limiti di appartenenza e di razza. Nel cartellone scorrono così grandi nomi del mondo artistico internazionale che si esibiranno tutti con l’Orchestra Jazz Siciliana come Arturo Sandoval che ha inaugurato il Festival il 23 giugno al Teatro di Verdura, ed ancora Ron Carter che è salito sul palco il 25 giugno, Philip Lassiter stasera, Arisa il 29 giugno, Noemi il 1° luglio, Cori Henry il 3 luglio, Veronica Swift il 5 luglio, i Take 6, con ben dieci Grammy Awards chiudono il SJF 24 il 7 luglio.

Così il Sicilia Jazz Festival si afferma come uno dei più importanti festival con produzioni in cui parteciperanno anche artisti provenienti dalla Polonia, Olanda e Serbia, grazie alla partnership creata in questi ultimi anni con le Istituzioni internazionali, Il Sicilia Jazz Festival inoltre vede la partecipazione di artisti residenti nel territorio siciliano. L'obiettivo è di coinvolgere in una concreta sinergia strutturale le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali. Ad animare il centro storico cittadino anche quest'anno le Marching Brass Street Band che ogni pomeriggio fino al 7 luglio scorreranno lungo le aree pedonali del centro storico di Palermo, uno tra i più estesi d’Europa, per far respirare aria di musica e note in jazz. Largo spazio anche ai musicisti siciliani che ogni giorno si esibiranno nei luoghi storici dedicati al Festival.

Tutte le info sul sito siciliajazzfestival.com. Gli abbonamenti per i concerti del teatro di Verdura, per i concerti delle sedi del Village ed i biglietti delle singole esibizioni sono disponibili su www.bluetickets.it.