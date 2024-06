I controlli regolari aiutano a far crescere bene i bambini

La cura dei denti nei bambini è un aspetto fondamentale della salute generale che spesso viene sottovalutato. L'igiene orale fin dalla giovane età non solo previene carie e malattie gengivali, ma contribuisce anche allo sviluppo di abitudini salutari che durano tutta la vita. I denti da latte, sebbene temporanei, svolgono un ruolo cruciale. Essi aiutano i bambini a masticare correttamente, a parlare chiaramente e a mantenere lo spazio necessario per i denti permanenti. Trascurare la cura di questi denti può portare a infezioni dolorose e problemi di salute a lungo termine.

I rischi

Una scarsa igiene orale nei bambini può causare carie, una delle malattie croniche più comuni dell'infanzia. Le carie possono provocare dolore, infezioni e problemi con l'alimentazione e la crescita. Inoltre, una cattiva salute dentale può influenzare negativamente la capacità di concentrazione e l'apprendimento a scuola. I problemi dentali non trattati possono portare a difficoltà nello sviluppo del linguaggio e alla perdita precoce dei denti da latte, che può influenzare la posizione dei denti permanenti.

Insegnare ai bambini l'importanza dell'igiene orale è essenziale. La pulizia dei denti dovrebbe iniziare già dai primi mesi di vita, utilizzando una garza o una spazzolina morbida per pulire le gengive. Una volta spuntati i primi denti, si può passare a una spazzola da denti per bambini e, all'età di circa due anni, iniziare ad usare una piccola quantità di dentifricio al fluoro. È importante insegnare ai bambini a spazzolare i denti almeno due volte al giorno e a usare il filo interdentale quotidianamente, sotto la supervisione dei genitori fino a quando non sviluppano una buona manualità.

Le visite regolari dal dentista

Le visite regolari dal dentista dovrebbero iniziare con l'eruzione del primo dente, o comunque entro il primo anno di vita. Queste visite sono fondamentali per monitorare lo sviluppo dei denti, prevenire problemi e insegnare ai bambini e ai genitori le corrette tecniche di igiene orale. Inoltre, il dentista può applicare sigillanti dentali sui molari permanenti per proteggerli dalle carie e può fornire consigli sull'alimentazione per mantenere i denti sani.

I genitori svolgono un ruolo chiave nel promuovere la salute orale dei loro figli. Essi devono dare il buon esempio praticando una corretta igiene orale e rendendo la pulizia dei denti un'attività piacevole. Inoltre, devono limitare il consumo di zuccheri e bevande zuccherate, che sono tra i principali responsabili delle carie dentali. Incoraggiare una dieta equilibrata e ricca di frutta e verdura aiuta a mantenere i denti sani.