Expert Link Cascino, la rivoluzione dell'elettronica di consumo nel cuore di Palermo

All’interno dello store, oltre all’esposizione di una selezione di prodotti dei migliori marchi, ogni cliente avrà la possibilità di avere accesso ad un vastissimo assortimento di merce anche di grande ingombro, come televisioni o lavatrici, attraverso dei totem multimediali posizionati all’interno del punto vendita. Infatti, nel nuovo concept proposto, la disponibilità immediata del prodotto riguarda sia la merce di piccolo taglio, come pc, rasoi, asciugacapelli e smartphone, sia merce più ingombrante, come lavatrici, Tv, e Frigoriferi. Tutto ciò che non è fisicamente presente in esposizione è consultabile e ordinabile con consegna a domicilio fra le 24 e le 72 ore attraverso i totem che contengono un gran numero di informazioni, come foto realistiche e schede tecniche di ogni prodotto.

I Plus di Expert Link Cascino:

Una selezione dei migliori prodotti , in esposizione, più il classico assortimento consultabile digitalmente: TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, tutti accuratamente selezionati per soddisfare le esigenze più diverse.

, in esposizione, più il classico assortimento consultabile digitalmente: TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, tutti accuratamente selezionati per soddisfare le esigenze più diverse. Un'esperienza Phygital coinvolgente : grazie a dei totem multimediali interattivi, potrai visionare e acquistare anche tutti i prodotti che non sono esposti in negozio, con foto dettagliate e caratteristiche tecniche complete.

: grazie a dei totem multimediali interattivi, potrai visionare e acquistare anche tutti i prodotti che non sono esposti in negozio, con foto dettagliate e caratteristiche tecniche complete. Consegna a domicilio in 24 ore : ricevi comodamente a casa tua i tuoi prodotti immediatamente disponibili in tempi rapidissimi.

: ricevi comodamente a casa tua i tuoi prodotti immediatamente disponibili in tempi rapidissimi. Ritiro in negozio : se preferisci, puoi ritirare i tuoi ordini direttamente nei nostri store di Palermo, saltando la fila.

: se preferisci, puoi ritirare i tuoi ordini direttamente nei nostri store di Palermo, saltando la fila. Servizio di consulenza personalizzata: il team di esperti è a tua completa disposizione prima, durante e dopo l’acquisto per offrirti una consulenza su misura, aiutandoti a scegliere il prodotto perfetto per le tue esigenze.

Expert Link Cascino nasce con l'obiettivo di offrire ai propri clienti la migliore esperienza d'acquisto possibile, combinando i vantaggi dell'e-commerce con l'attenzione al cliente e la competenza del negozio fisico. “L’obiettivo è quello di offrire la migliore esperienza in termini di servizio” commenta Angelo Cascino, esponente della famiglia di imprenditori, “con una consulenza fatta su misura per ogni cliente da personale competente e affidabile, senza dover rinunciare alla convenienza con offerte molto competitive sul mercato” continua. “Negli ultimi dodici anni abbiamo aperto sette punti vendita, quest’ultima apertura è l’ottava per noi. Siamo ormai abituati all’idea di negozi di elettronica molto ampi e tanto assortiti, che contengono grandi quantità di prodotti sul posto, mentre noi abbiamo pensato di sovvertire questo principio, offrendo al cliente la possibilità di approcciarsi all’acquisto in maniera totalmente innovativa nell’ottica di proporre la migliore esperienza possibile a 360 gradi”.

Vieni a scoprire il futuro dell'elettronica con Expert Link Cascino, nel cuore di Palermo, in via Dante 28!

Per ulteriori informazioni:

Sito web: www.elettronicapalermo.shop

Pagina Facebook: facebook.com/experlinkpadante

Indirizzo e-mail: [email protected]

Numero di telefono (anche whatsapp): +39 329 1585921 – numero fisso: 0912755891