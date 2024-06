Asinalat, il latte d’asina d’eccellenza

Asinalat è un'azienda che incarna i valori dell'eccellenza, della sostenibilità e dell'innovazione nel settore agroalimentare. Grazie alla passione e alla competenza dell’imprenditore Antonino Scalzo, l'azienda ha saputo affermarsi come leader nella produzione di latte d'asina di alta qualità, offrendo ai consumatori un prodotto sano, naturale e genuino, in linea con le più moderne esigenze di salute e benessere. Perché bere il latte d’asina? È utile nelle forme di allergie al latte vaccino nei neonati e negli adulti; è un’ottima alternativa per il mancato allattamento al seno; ha un sapore gradevole; è un naturale ipoallergenico; è altamente digeribile; vanta proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie; potenzia le difese immunitarie; aiuta a prevenire l’osteoporosi post menopausa e senile. E non solo: vanta livelli più bassi di trigliceridi (i grassi che fanno male al cuore) allontanando il rischio di malattie coronariche, ipertensione, arteriosclerosi e trombosi; è ricco di calcio, indispensabile per la salute delle ossa, adulti e bambini.

Asinalat ha saputo valorizzare queste caratteristiche, proponendo sul mercato un prodotto puro e naturale, che conserva tutte le proprietà benefiche del latte d'asina che è l’alimento di origine animale con le caratteristiche organolettiche più vicine al latte materno, soprattutto per il contenuto di proteine, quantitativamente e qualitativamente simile a quest’ultimo. Situata in una zona rurale incontaminata, l'azienda beneficia di un ambiente ideale per l'allevamento delle asine, le cui condizioni di vita sono curate con attenzione per garantire non solo il rispetto del benessere animale, ma anche la qualità del latte prodotto.

Le asine vengono alimentate con foraggi selezionati, coltivati senza l'uso di pesticidi o fertilizzanti chimici, e hanno ampi spazi a disposizione per muoversi liberamente, seguendo ritmi naturali e cicli biologici equilibrati.

L’azienda agricola Asinalat, circondata dal verde, in una natura non contaminata, dal 1999 alleva asine per la produzione di latte, è un’azienda a conduzione familiare; Allo stato attuale dispone di circa 100 fattrici alimentate esclusivamente con prodotti biologici. L’attività svolta in azienda consiste nella produzione di latte di asina fresco pastorizzato, yogurt e biscotti.

La mungitura avviene con un impianto meccanico appositamente ideato che assicura elevate condizioni di igiene del latte, entro un’ora viene portato in laboratorio dove viene pastorizzato con un sistema innovativo ideato per mantenere integre le proprietà nonché le qualità naturali rendendolo igienicamente controllato e sicuro.