Misilmeri Medical Center ha a cuore la salute: maggio è il “Mese dell’Ipertensione”

Misilmeri Medical Center prosegue il suo percorso nella direzione della cura e del benessere dei pazienti. Il poliambulatorio di viale Europa 119 a Misilmeri, a pochi chilometri da Palermo, accoglie un’equipe medica specializzata e sempre aggiornata, responsabile di numerose prestazioni sanitarie in diversi ambiti: cardiologia, cardiologia pediatrica, cardiochirurgia e chirurgia vascolare, chirurgia plastica, dermatologia, endocrinologia e diabetologia, medicina dello sport, medicina del lavoro, neurologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, ginecologia, neuropsichiatria infantile, gastroenterologia, psichiatria, fisiatria a urologia.Grazie ai suoi professionisti, il centro è in grado di rispondere ai più alti standard qualitativi in materia di assistenza ambulatoriale. La loro competenza e la dotazione di apparecchiature all’avanguardia garantiscono ogni necessità primaria di diagnosi e cura dei pazienti, che costituiscono il fulcro attorno al quale ruotano tutte le attività.

Maggio “Mese dell’ipertensione”

Confermando grande attenzione e capacità di ascolto delle necessità dei pazienti, Misilmeri Medical Center ha eletto maggio “Mese dell’Ipertensione”. L’ipertensione è una condizione caratterizzata da una pressione del sangue nelle arterie più alta rispetto agli standard fisiologici normali: è molto diffusa e interessa in media dal 20% al 30% della popolazione di entrambi i sessi. La prevenzione e la cura sono fondamentali, poiché rappresenta un fattore di rischio, cioè, è una condizione che aumenta le probabilità di sviluppare altre patologie.

Ci sono diverse cause, non sempre facili da riconoscere, che possono portare a un innalzamento della pressione. Esistono tuttavia alcuni fattori che ne potrebbero favorire l’insorgenza, a partire dalla predisposizione genetica e dalla presenza in famiglia di soggetti ipertesi, per arrivare all’avanzare dell’età e le condizioni di sovrappeso o obesità. Vanno anche tenuti in considerazione alcuni fattori che comportano un aumento della pressione, come alcool, fumo, alti livelli di stress o uno stile di vita sedentario. Partendo da queste semplici premesse, è evidente l’importanza della prevenzione e della diagnosi di possibili disturbi.

Nel “Mese dell’Ipertensione”, il poliambulatorio Misilmeri Medical Center propone la tariffa unica ridotta di 150 euro per check-up cardiovascolare completo, attraverso i seguenti esami: visita cardiologica; elettrocardiogramma; ecocardiogramma; ecocolordoppler tronchi sovraortici (TSA). Per il check-up cardiologico completo, invece, la tariffa unica ridotta è di 120 euro per: visita cardiologica, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 091.8733597.

In cosa consistono questi esami e perché sono importanti ai fini del nostro benessere?

Attraverso la visita cardiologica si valuta lo stato di salute del cuore, potendo così mettere in luce eventuali problemi di natura cardiologica. L’elettrocardiogramma è un esame di tipo strumentale, che consente di registrare e visualizzare graficamente l’attività elettrica delle fibre miocardiche, mentre grazie all’ecocardiogramma si ottiene una valutazione morfologica e funzionale del cuore. L’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici è un esame di accertamento diagnostico dedicato in particolare alle carotidi e alle arterie vertebrali, cioè quelle arterie che portano il sangue al cervello.

