Quando lo stress è correlato alle condizioni di lavoro

Chi lavora in ufficio, soprattutto al pc, allo stesso modo dei lavoratori con mansioni ad alta richiesta di concentrazione mentale, può subire un aumento dello stress lavoro correlato. Questo è connesso alla diminuzione della soglia di resistenza all’ansia, alla tensione e al malessere causato da eccessive responsabilità o sollecitazioni di tipo psicologico. La legge, in Italia, ha dedicato allo stress lavoro correlato gran parte del decreto legislativo 626 del 1994 e aggiornamenti che, in base alle esperienze degli anni, regolamenta i rischi relativi allo stress e gli obblighi di valutazione del rischio nel DVR (documento valutazione rischi) aziendale da aggiornare ogni anno.