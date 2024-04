Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro: chiesta più tutela, dai cantieri alle fabbriche

Lavoratori, datori di lavoro, governi e enti di tutto il mondo attivi nel settore della salute e della sicurezza, in collaborazione con l’Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO), celebrano il 28 aprile la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ponendo l’accento sulla necessità di creare una nuova «cultura della sicurezza» al fine di ridurre o prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali che provocano, in media, 6.000 morti accertati al giorno. Ma molti di più sfuggono alle statistiche o avvengono nelle settimane successive all’incidente in fabbrica finendo per non essere conteggiate, soprattutto nei Paesi del Terzo Mondo. In particolare ciò accade per i morti da intossicazione dovuta all’esposizione a sostanze velenose. Istituita nel 2003, la Giornata in Italia è anche l’occasione per una riflessione sul mondo del lavoro e le sue piaghe, visto che è molto vicina al 1° Maggio.

Da Addis Abeba allo Zimbabwe, da Bhopal al Belgio, l’ILO e i suoi costituenti organizzano una serie di eventi che includono commemorazioni dei lavoratori morti o feriti sul luogo di lavoro, conferenze, manifestazioni e dibattiti pubblici. L’ILO celebra la Giornata mondiale per ricordare l’importanza della prevenzione degli infortuni e malattie legate al lavoro. Questo evento trae la sua forza dalla tradizionale struttura tripartita dell’ILO e dal dialogo sociale che riunisce lavoratori, datori di lavoro e governi nell’intento di accrescere la consapevolezza sulla questione della salute e della sicurezza sul lavoro. Dalle nostre parti è un'occasione per fare sintesi sul livello di garanzia realmente raggiunto nei luoghi di lavoro italiani e riflettere sulla distanza che ci separa dall'obiettivo "zero morti" sul lavoro.