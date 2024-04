Molti conosceranno già Magnisi, uno spazio dal sapore internazionale che ha aperto recentemente le sue porte nel cuore di Palermo. Magnisi è un Venture Studio con due anime interconnesse.

Da un lato, Magnisi Venture, che investe in Startup, dando supporto ai fondatori per il loro sviluppo, dall’altro, Magnisi Studio, un luogo fisico di Coworking che stimola la crescita e favorisce l’incontro tra innovatori e facilitatori, nonché un business center che apre le porte ad ogni tipo di iniziativa proposta da professionisti locali e non. Insomma, una casa che accoglie le Startup, i creativi, gli innovatori e i professionisti che gravitano nella città.

Una location dove lavorare e incontrarsi e uno spazio per eventi innovativi, come il TEDxAmari, il primo evento TEDx a Palermo e il Magnisi Market, che ha riempito lo Studio di una selezione accurata di shops vintage e creazioni handmade.

Il sito ufficiale: magnisi.com

Domenica 5 maggio Magnisi Studio apre le porte per "Piano in Space" di Sasha Lattuca, una performance musicale visionaria che mira a creare un'esperienza unica e coinvolgente capace di portare il pubblico in un viaggio musicale che trascende i confini convenzionali di genere. "Piano in Space" è un progetto crossover che sfida i confini di genere, dove le composizioni incontrano l'arte dell’improvvisazione, dove il post-minimalismo incontra il jazz e gli strumenti acustici quelli elettronici. Sasha Lattuca è uno spirito musicale libero che, nel corso della sua carriera, ha affrontato le sfide musicali più diverse mantenendo sempre la propria identità. Fondendo musica classica, jazz, ed elettronica con un’attenzione meticolosa ed analitica verso il suono, Sasha tende a privilegiare esperienze sonore immersive e viaggi uditivi.

Dopo gli studi classici in conservatorio a Palermo e la specializzazione in musica jazz al conservatorio di Groningen (Paesi Bassi), porta in giro oggi uno spettacolo che è il risultato di tutte le esperienze musicali maturate finora come performer e compositore. Cercando una nuova alchimia del suono, l’artista passa senza sforzo dal pianoforte a coda al sintetizzatore modulare, durante le sue performance e crea un percorso musicale che attraversa territori inesplorati composti da sequenze elettroniche, note di pianoforte, melodie sognanti, accordi risuonanti, riverberazioni di suono, portando il pubblico nel proprio universo sonoro.

Magnisi Studio accoglierà gratuitamente il pubblico fin dal pomeriggio portandolo in un paesaggio sonoro ultraterreno che catturerà la sua immaginazione e lo trasporterà in un regno diverso, ricoprendo appieno la sua caratteristica versatilità quale posto nato concettualmente per accogliere proposte, progetti e idee innovativi.

L’evento verrà realizzato in collaborazione con Apenera Gin, prodotto con botanicals provenienti da tutta la Sicilia. Distillato in House of Apenera, prima distilleria in provincia di Agrigento e che ospita un bellissimo alambicco Müeller di 230l interamente in rame. Nasce dall’idea di associare la storia delle Api Nere Mellifera Siciliana alla storia dei Siciliani. I siciliani, come le Api Nere, hanno resistito e resistono alle migrazioni e alle tante contraddizioni che attanagliano la propria terra e che, adesso tornano a vivere le città dell’Isola ed a raccontare della bellezza delle proprie origini in giro per il mondo.

Link per iscriversi gratuitamente all’evento: https://www.eventbrite.it/e/884075803527