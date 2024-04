Per gli scavi una nuova sostenibilità

In linea con le normative europee e il Pnrr quest’anno un decreto nazionale ha aggiornato in chiave di maggiore tutela ambientale la normativa per le imprese e i cantieri che trattano terre e rocce da scavo, modificando le regole del 2017 e precedenti. Si è creata una nuova dimensione maggiormente sostenibile che è bene ricordare in questi giorni in cui ricorre l’Earth Day.

In sintesi, la gestione attenta e osservante della (non sempre semplice) normativa in tema di terre e rocce di scavo è fondamentale per non far entrare questo materiale nel regime dei rifiuti ma farlo rimanere in quello (più semplice) dei sottoprodotti, con tutti i benefici che da tale situazione possono derivare in tema di riciclo e di minore aggravio per tutto il sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

La gestione delle terre e rocce da scavo coinvolge cantieri piccoli e grandi compresi quelli delle aziende municipalizzate che devono effettuare manutenzione di reti o di infrastrutture. Pertanto, è necessario comprendere per gli imprenditori con chiarezza “come” si potrà considerare terra e rocce come sottoprodotti e quando, invece, questo non sarà possibile, restando o tornando ad essere rifiuti. Nel decreto si punta sulla semplificazione degli oneri burocratici in capo alle imprese e sulla facilitazione dell'utilizzo di sedimenti che derivano da scavi e lavori per la realizzazione di infrastrutture.