Un giorno per celebrare le eccellenze dell’Italia

Si celebra quest’anno per la prima volta la Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita a fine dicembre dall’omonima legge quadro voluta dal governo Meloni. La ricorrenza verrà celebrata il 15 aprile di ogni anno: è il giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. Per simboleggiare questa giornata è stato scelto infatti come logo l’uomo vitruviano appunto di Leonardo. Il marchio è stato realizzato in collaborazione con i grafici dell’Agenzia Commercio Estero, con l’autorizzazione del ministero della Cultura, e accompagnerà tutte le iniziative dedicate alle celebrazioni.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla creatività e l’eccellenza italiana, sul valore e la qualità delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani e in particolare intende: riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitario; responsabilizzare l’opinione pubblica per promuovere la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani; sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenza delle nostre manifatture.

All’iniziativa partecipano i massimi esponenti creativi italiani, che offriranno una vetrina ai settori dell’industria, della moda, dell’arredo, dell’alimentazione, della nautica, dell’accoglienza e di tutte le filiere simbolo del Made in Italy. Coinvolte anche tante imprese, associazioni di categoria e numerosi privati. Il Ministero degli Affari esteri, insieme alla collaborazione dell’ICE, ha invece coordinato gli eventi all’estero che vedono coinvolte oltre 50 sedi in tutto il mondo. Il calendario delle iniziative che si distribuiranno nell’arco di settimane è stato messo a punto dagli uffici competenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Duecento circa le proposte approvate, per un totale di 400 iniziative di rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico e sportivo.

In Sicilia previsti diversi eventi per mettere in risalto le eccellenze artigianali dell’Isola. In questo modo, la Regione aderirà alla Giornata. L’iniziativa dell’assessorato regionale delle Attività produttive, condivisa dal governo Schifani, coinvolgerà le imprese fino al 16 aprile ed è stata inserita tra gli eventi ufficiali. Aziende di vari settori come quello tessile, del sistema casa, dell’oreficeria e dell’agroalimentare, allestiranno nei propri negozi di Palermo una vetrina che metterà in risalto le produzioni delle maestranze locali esponendo il logo dell’evento. «Abbiamo scelto il titolo «Celebrando il Made in Italy: saper fare e creatività in vetrina» - dichiara l’assessore Edy Tamajo - perché vogliamo invitare le aziende a mettere in mostra l’arte e il design che caratterizzano lo stile italiano».