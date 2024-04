Il tessile fiore all’occhiello del Belpaese

Il tessile e la moda rappresentano per l’Italia da sempre un fiore all’occhiello in tutto il mondo. Una tradizione secolare è arrivata fino a noi per qualità dei tessuti, tagli sartoriali, creatività e capacità imprenditoriali. Un esempio? Dopo il periodo della pandemia ci sono netti segnali di ripresa quest’anno per i brand italiani dal valore più alto, con un valore totale di 122,7 miliardi di dollari e una crescita dell’11% rispetto allo scorso anno. Lo afferma il nuovo report Kantar BrandZ Top 40, secondo il quale complessivamente sono 28 i brand italiani cresciuti di valore nella classifica di quest’anno, sfruttando l’onda lunga della ripresa post-pandemica e un aumento nella fiducia dei consumatori.

Il settore del lusso domina ancora la classifica, con Gucci che mantiene la propria posizione come brand italiano dal valore più alto, con un valore pari a 26 miliardi. Con un valore complessivo di 44,2 miliardi sono nove i brand italiani del lusso in classifica, con Prada sesto a 5,2 miliardi e Fendi settimo a 5,1 che rimangono in top 10.

Come dicevamo un fiore all’occhiello per l’economia del nostro Paese: il settore moda e tessile italiano conta infatti circa 50 mila aziende per oltre 400 mila addetti. Il 2022 è stato un anno da record per il comparto, con ricavi a quota 96,6 miliardi, il valore più alto degli ultimi 20 anni. L’industria tessile e della moda italiana si è dimostrata così resiliente, e dopo le difficoltà degli anni della pandemia ha saputo rilanciarsi e ripartire.