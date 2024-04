Da Casartigiani Sicilia aiuti e sostegno alle imprese

Casartigiani opera con la finalità di rappresentare l’artigianato tradizionale della micro-impresa. È firmataria di tutti i CCNL del comparto ed il suo impegno si concretizza nel rafforzare e promuovere i valori dell’imprenditorialità artigiana. Casartigiani si distingue grazie alla sua identità di famiglia prima ancora che di organizzazione e la sua grande forza è l’operatività delle realtà che agiscono sul territorio.

Casartigiani Sicilia si impegna nel sostenere progetti e iniziative per le imprese grazie ai servizi che propone. Tra questi, l’accesso al credito che Casartigiani Sicilia promuove e che rappresenta un importante supporto per favorire la crescita dell’impresa con finanziamenti agevolati e garantiti per acquistare macchinari, disporre di liquidità e, più in genere, per sostenere ammodernamenti e aggiornamenti. Allo stesso modo sostiene iniziative per il welfare e corsi di formazione professionale. In tema di bilateralità un ruolo centrale è ricoperto da San.Arti, il fondo sanitario integrativo per i lavoratori dell’artigianato, che eroga le prestazioni sanitarie e socio sanitarie per tutelare la salute e il benessere dell’artigiano.