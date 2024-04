Vinitaly, Sicilia protagonista a Verona col biologico

C’è tutto il made in Italy enologico da tutte le regioni italiane e da oltre 30 nazioni alla 56/a edizione di Vinitaly, a Veronafiere dal 14 al 17 aprile. Il quartiere fieristico di oltre 180 mila mq è pronto a diventare l’agorà internazionale del wine business per 4.000 cantine. Una partecipazione consolidata che rinsalda la centralità del Salone internazionale del vino e dei distillati sempre più targetizzato sulle esigenze delle imprese e sulla promozione del settore in Italia e sui mercati esteri. In contemporanea a Vinitaly 2024 anche la 28/a edizione di Sol, International olive oil trade show (area C); Xcellent Beers (area C) e il 25/o Enolitech, Salone delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra (pad. F). Con le tre rassegne, il numero delle aziende presenti nei 17 padiglioni della fiera sale a quasi 4.300. Confermato Vinitaly and the city, il fuori salone in calendario nel centro della città scaligera, dal 12 al 15 aprile. E la Sicilia sarà senz’altro protagonista al Vinitaly nel Padiglione 2: ci saranno circa 140 cantine, associazioni, i consorzi di tutela DOC (Consorzio Vini Doc Sicilia, Etna, Faro, Pantelleria, DOCG Cerasuolo e DOC Vittoria), la Fondazione SOStain, oltre alla Regione e all’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio.

Il fiore all’occhiello del comparto siciliano (che ha un fatturato complessivo di circa 1 miliardo di euro) è l’attenzione verso il biologico e la tutela del patrimonio di biodiversità dell’enologia siciliana. La Sicilia è infatti da alcuni anni la regione italiana con la più vasta superficie bio, pari a 37.650 ettari nel 2022, pari al 28% del totale nazionale. Una identità «green» certificata e una scelta di sostenibilità importante e apprezzata anche a livello internazionale. E in particolare attraverso il Vinitaly i vini DOC Sicilia nel 2024 racconteranno di sé ad appassionati, consumatori e professionisti del settore vinicolo di tutto il mondo, con un unico obiettivo, quello di renderne sempre più nota la loro qualità e dunque innalzarne il valore. Sono del resto queste alcune delle finalità del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia, che fin dal 2012, in parallelo alle attività di tutela e vigilanza a difesa del consumatore e dei produttori, realizza eventi ed iniziative volte a promuovere la denominazione. “Il Vinitaly è una delle occasioni più importanti per divulgare i prodotti consortili. Nello stand totalmente dedicato, si alterneranno masterclass, seminari e degustazioni per il pubblico qualificato della fiera, mettendo in degustazione i vini dei produttori che aderiranno all'iniziativa”. sottolinea il presidente del Consorzio Antonio Rallo.