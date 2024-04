Vinitaly, Nero d’Avola e Grillo sono i re: ecco i più venduti nell’Isola

Nero d’Avola e Grillo compaiono nella classifica dei primi cinque vini e spumanti venduti nella Grande Distribuzione della Sicilia nel 2023, insieme a Prosecco, Syrah, Sangiovese (a volume). E inoltre, il Nero d’Avola figura al 9° posto nella classifica nazionale dei vini più venduti nella Gdo nel 2023, mentre Inzolia e Grillo compaiono nella classifica dei primi 15 vini emergenti, cioè col maggior tasso di aumento sull’anno precedente (a volume). Lo riferisce l’anteprima dello studio “Circana per Vinitaly” (su dati registrati da supermercati, ipermercati, discount, libero servizio piccolo), che verrà interamente presentato a Vinitaly il 15 aprile nel corso della tradizionale tavola rotonda su Vino e Gdo, organizzata da Veronafiere.

Il 2023 è stato un anno ancora difficile per il mercato del vino nella Gdo, anche se l’inflazione ha pesato meno che nel 2022 e il secondo semestre ha registrato un leggero incremento delle vendite. Il dato complessivo del vino, a livello nazionale, è -3,3% a volume sull’anno precedente (+2,5% a valore). Meglio i vini in bottiglia a denominazione d’origine che scendono del 2,8%, mentre anche le bollicine calano, a – 1,1%. Più in dettaglio: i rosati hanno venduto meglio dei bianchi, i bianchi meglio dei rossi, i vini fermi meglio dei vini frizzanti. Il prezzo medio del vino a denominazione d’origine in bottiglia (Doc, Docg, Igt) è di 5,4 euro al litro, con un aumento medio del 6,3% sull’anno precedente.