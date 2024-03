Kassàro Bontà&Tradizione a prima vista

In un mondo sempre più dominato da produzioni industriali e standardizzate, Kassàro Bontà&Tradizione rappresenta un'oasi di autenticità e genuinità, dove la tradizione si unisce all'innovazione per offrire prodotti agricoli di altissima qualità, coltivati con passione e rispetto per la terra. L'azienda si impegna a valorizzare le antiche tradizioni agricole siciliane, trasmettendo alle generazioni future il valore del lavoro della terra e l'importanza di conservare un grande patrimonio siciliano. Direttamente dal suo cuore, Valledolmo, dove il pomodorio siccagno è l’emblema di una lavorazione agricola come facevano i nonni. Kassàro Bontà&Tradizione è molto più di un'azienda agricola, è un luogo dove la passione per la terra si unisce alla bellezza del paesaggio, creando un'esperienza unica e autentica che rimarrà impressa nei cuori e nei palati di chiunque abbia il privilegio di visitarla. Dietro il marchio Kassàro Bontà&Tradizione c’è l’azienda agricola La Placa che nasce negli anni ’80 per volontà di Salvatore La Placa che eredita i possedimenti dal padre; adesso l’attività si estende su circa 70 ettari tra Valledolmo, Polizzi Generosa, Sclafani Bagni e Vallelunga. In questi luoghi i terreni sono vocati alla coltivazione di ortaggi e soprattutto al «pomodoro siccagno» essendo ricchi di argille e particolari sabbie che consentono un'ottima autoregolazione idrica del suolo.

Il marchio Kassàro Bontà & Tradizione nasce nel 2018 voluto dai fratelli Antonio e Giuseppe La Placa interpretando un nuovo modo di porsi sul mercato con l’obiettivo di commercializzare prodotti tradizionali ottenuti dalle lavorazioni e proporre prodotti che avessero le stesse caratteristiche delle conserve fatte in casa. L’azienda agricola La Placa dal 2021 è stata riconosciuta in regime biologico poiché sui terreni, a seguito delle analisi chimico fisiche, non sono stati rilevati fertilizzanti di sintesi. Il cuore pulsante dell’attività è il pomodoro siccagno che viene coltivato senza l’utilizzo di impianti irrigui. Questa metodologia consente di preservare caratteristiche organolettiche eccezionali e un gusto inimitabile. Il nome siccagno deriva, appunto, dal metodo di coltivazione che non prevede irrigazione. La filosofia di Kassàro Bontà&Tradizione si fonda sull'idea che la bontà dei prodotti agricoli sia strettamente legata alla cura e al rispetto del territorio. Per questo motivo, l'azienda adotta pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente, privilegiando metodi colturali tradizionali e biologici. I terreni fertili della Valledolmo, baciati dal sole mediterraneo, offrono un ambiente ideale per la coltivazione di una vasta gamma di prodotti agricoli di alta qualità. La passata di pomodoro è prodotta come da antica tradizione, con pomodori raccolti esclusivamente a mano per preservarne la qualità. Il metodo di trasformazione riproduce fedelmente la tradizione, portando a casa del consumatore eccellenza, gusto e il profumo della conserva fatta in casa. Una straordinaria bontà.