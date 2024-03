Biscottificio Forti, prelibatezze d’autore

Il Biscottificio Paolo Forti di Castelbuono non è solo un luogo dove acquistare biscotti, ma un'istituzione che incarna l'anima autentica della Sicilia. Attraverso la sua dedizione alla qualità e alla tradizione, continua a conquistare i cuori di coloro che cercano autenticità nei piaceri della tavola. Fondata con l'amore per la tradizione e la passione per i sapori autentici, quella che era una bottega artigianale è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per chiunque cerchi il gusto genuino dei prodotti da forno siciliani. La storia del Biscottificio Paolo Forti affonda le radici nel rispetto per le antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Paolo Forti, l'anima dietro questo scrigno di prelibatezze, ha ereditato il savoir-faire e la dedizione per l'arte della panificazione dalla sua famiglia. Fin da giovane, ha imparato i segreti della produzione dei biscotti seguendo i metodi tradizionali che conferiscono loro quel sapore autentico che li rende unici.

La filosofia del biscottificio è semplice ma profonda: utilizzare ingredienti di alta qualità, rispettando i ritmi della natura e mantenendo vive le tradizioni culinarie della regione. Le materie prime provengono principalmente da fornitori locali selezionati con cura, garantendo freschezza e genuinità ad ogni prodotto. I biscotti di Mastro Paolo Forti, dal 1970, non hanno mai tradito la fiducia e le aspettative degli estimatori e di chi li ha assaporati. È forse proprio questa coerenza, esplicitata nella maestria del metodo e nell’immutata naturale genuinità degli ingredienti, che, negli anni, ha consolidato la notorietà dei prodotti e l’alta reputazione di Paolo Forti e Famiglia: tra le poche attività a potersi orgogliosamente fregiare del titolo di «Mastri Fornai». Una continua evoluzione. In tempi più recenti, in seno all’azienda , giunta alla seconda generazione di gestione familiare, l’innegabile valore delle ricette della zia (da cui ancora oggi trae origine la produzione) è rafforzato da un impianto tecnologicamente evoluto e un efficiente staff commerciale che, in sinergia con i reparti di ricerca e sviluppo e controllo qualità, consente alla Paolo Forti di ampliare gli orizzonti commerciali e perseguire nuovi mercati-obiettivo, sapendo bene come coniugare la rigorosa metodica della tradizione territoriale all’efficiente sicurezza dell’intero processo di produzione. Ogni creazione è un omaggio alla tradizione e alla maestria artigianale. Dai ricci da sgranocchiare e inzuppare ai frollini, croccanti e gustosi biscotti dalle svariate forme per gli svariati usi adatti per una nutriente colazione, per uno sfizioso spuntino, per un thè con le amiche all’insegna dei sapori autentici di una volta.

Senza dimenticare la linea bio o la linea mini con i miniciock e gli integralciock. E per chi ama la pasticceria... I Dolci Ripieni alle mandorle dal sapore più delicato. Nel ripieno non c’è la classica zucca candita, ma solo mandorle siciliane di prima scelta, zucchero e miele. E poi i Dolci Ripieni ai fichi e ai pistacchi. Una doppia prelibatezza.