Un percorso virtuoso per il futuro del pianeta

La Giornata Mondiale del Riciclo è un'occasione importante che viene celebrata ogni anno per promuovere la consapevolezza sull'importanza del riciclo e per incoraggiare azioni concrete volte a ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti. Questa giornata offre un'opportunità per riflettere sulle sfide legate alla gestione dei rifiuti e per rafforzare gli sforzi collettivi verso una società più sostenibile. Si celebra ogni 18 marzo con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei cittadini sul cambiamento che il mondo deve intraprendere per assicurare un futuro al pianeta. La Giornata Mondiale del Riciclo è stata istituita per la prima volta nel 2018 da parte del Bureau of International Recycling (BIR) e dell'International Solid Waste Association (ISWA). Il suo obiettivo principale è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi di tutto il mondo sull'importanza del riciclo come strumento cruciale per la protezione dell'ambiente e la conservazione delle risorse naturali. Questa giornata offre un'opportunità per educare le persone sui benefici del riciclo, tra cui la riduzione della quantità di rifiuti destinati alle discariche, il risparmio di energia, l'abbattimento delle emissioni di gas serra e la conservazione delle risorse naturali come acqua, legno e minerali. Il riciclo dei rifiuti può aiutare a salvare il Pianeta. Ogni anno la Terra produce miliardi di tonnellate di risorse naturali, ma vengono sovrasfruttate e sono destinate ad esaurirsi. E con loro, avvertono gli scienziati, è destinata ad esaurirsi la vita stessa. Mentre riciclare è la soluzione contro il cambiamento climatico, aumenta l'occupazione locale in tutto il mondo e aiuta a conservare le sei preziose risorse primarie della terra cioè acqua, aria, petrolio, gas naturale, carbone e minerali, da cui oggi dipendono tutti i nostri averi. Oggi l'umanità non può sopravvivere senza di loro. Il riciclo è dunque la «settima risorsa». È il messaggio che arriva dalla Global Recycling Foundation che ha istituito la giornata mondiale del riciclo per sensibilizzare la Comunità internazionale mentre ancora miliardi di tonnellate di rifiuti si riversano ogni anno nelle discariche. Il riciclo fornisce invece il 40% del fabbisogno mondiale di materie prime.

Nella corsa al recupero dei materiali, l'Italia è leader in Europa, avendo già superato i target indicati per il 2025. Ma si può fare di più , guardando alle «nostre città come miniere che producono risorse, opportunità, non scarti», affermano gli esperti sottolineando l’obiettivo di riciclare il 75% di tutti imballaggi. Insomma, gli italiani «sono sempre più bravi nel differenziare correttamente i rifiuti», prevedendo che quest'anno dovrebbe essere avviato a riciclo oltre il 77% degli imballaggi in acciaio, il 67% in alluminio, più dell'85% in carta e cartone, circa il 63% in legno, quasi il 59% in plastica e bioplastica, e l'80% circa degli imballaggi in vetro. Anche se non tutti sanno che il vetro è un materiale riciclabile all'infinito e c'è ancora da migliorare la raccolta cominciando a combattere la disinformazione. Il riciclo consente di risparmiare oltre 700 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno e si stima che si arriverà a oltre un miliardo di tonnellate entro il 2030, secondo uno studio del Bureau of International Recycling. La «settima risorsa» compensa tutte le emissioni di CO2 generate dall'industria aeronautica ogni anno, e dà lavoro a circa 1,6 milioni di persone in tutto il mondo; si prevede che il contributo annuale dell'industria del riciclo al Pil globale supererà i 400 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni.