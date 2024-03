Le aziende italiane sono leader: dall'export l’88% della produzione

Confindustria Nautica, l’Associazione nazionale di categoria che rappresenta l’intera filiera dell’industria nautica da diporto in Italia, ha dato il suo patrocinio alla 22a edizione di Nauta a Misterbianco. Sarà presente il vicepresidente Piero Formenti.

Le aziende italiane del settore rappresentano un fiore all’occhiello per l’economia nazionale e la manifestazione di Misterbianco è l’occasione per mostrare le novità in tema di tecnologia, design e sostenibilità, un tema quest’ultimo sempre più importante. “Le nostre imprese sono leader nella conquista dei mercati esteri e Confindustria Nautica ha il ruolo di supportare e promuovere tutta la filiera della nautica da diporto nei mercati globali – ha dichiarato recentemente Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica -. La nautica da diporto italiana è in tutto e per tutto ambasciatrice dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Siamo i primi produttori al mondo di superyacht, primi nelle unità da diporto e nella componentistica e accessori. Nel 2022 abbiamo riconquistato il primato di esportatori mondiali di imbarcazioni: l’88% della produzione nazionale va sui mercati internazionali”. Per fare un altro esempio, nel 2022, le esportazioni di “imbarcazioni da diporto e sportive” dall’Italia agli Emirati Arabi Uniti, hanno registrato un valore di circa 30,5 milioni di euro (dati Fondazione Edison su dati Istat elaborati per la pubblicazione di Confindustria Nautica “Nautica in Cifre LOG – Analisi del mercato per l’anno 2022”), posizionandosi tra i primi 20 principali mercati di destinazione dell’export italiano.

Strategico, nelle azioni dell’Associazione volte alla promozione e valorizzazione del settore, resta il Salone Nautico Internazionale di Genova. Ma anche manifestazioni come quella di Misterbianco, giunta all’edizione numero 22, hanno assunto una importanza notevole, coinvolgendo la Sicilia che è una regione strategica per tutto il mondo della nautica. “Siamo già al lavoro per la prossima edizione del Salone di Genova sulla quale ci sono grandi aspettative – ha commentato Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica - La manifestazione vanta ormai da molti anni un’autorevolezza e una capacità di rappresentatività a livello internazionale che lo pongono nel ranking più elevato delle manifestazioni”.