Da Intesa Sanpaolo iniziative a sostegno delle aziende agroalimentari siciliane

Alla luce dello stato di calamità naturale per siccità dichiarato dalla Regione Sicilia, la Direzione Agribusiness - rete nazionale di Intesa Sanpaolo dedicata al comparto agroalimentare - si è attivata per offrire misure tempestive di sostegno alle imprese agroalimentari che ne stanno subendo danni conseguenti. Un supporto molto importante per il settore in un momento delicato.

Grazie a questa iniziativa le aziende colpite possono beneficiare di una sospensione fino a dodici mesi della quota capitale dei mutui, di finanziamenti a cinque anni con due anni di preammortamento a condizioni agevolate oltre che di finanziamenti a breve termine.

La Direzione Agribusiness conta su oltre 230 punti operativi sul territorio nazionale e circa 1.100 professionisti a servizio di oltre 84 mila clienti. Un network che si propone di valorizzare le eccellenze delle PMI che operano in tutto il comparto agroalimentare.

Una valorizzazione a cui mira anche il «Programma Sviluppo Filiere» che supporta le imprese all’interno di una filiera nei loro piani di crescita. Sono attivi 884 contratti di filiera complessivi, 169 nel comparto agro-alimentare di cui dieci in Sicilia, con il coinvolgimento di oltre 6.600 fornitori e un giro d’affari di oltre 22 miliardi di euro per più di 22.000 dipendenti.