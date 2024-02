Sicilia Naturalmente amore a prima vista

Si ritorna in campo, partendo dalle origini, dall’artigianalità, riscoprendo gli antichi metodi di pastificazione, come fece mio nonno Andrea Tomasello all’inizio della sua esperienza da imprenditore della pasta. Parole di Margherita Tomasello che continua la storia imprenditoriale della famiglia proponendo prodotti siciliani di qualità. «Sicilia naturalmente - spiega - rappresenta la sintesi e l’evoluzione, passione ed esperienza di più di 100 anni sul mercato della pasta, adeguandosi alle nuove esigenze di un mercato digitale e globale, pur mantenendo fede alla tradizione ed alla qualità. Per produrre la nostra pasta, sono utilizzati esclusivamente e rigorosamente grani duri siciliani moderni ed antichi.

La scelta dei grani siciliani è accurata ed attenta al fine di garantire qualità e bontà. La molitura e la pastificazione è eseguita solamente da artigiani siciliani, con l’uso della lenta essiccazione in sole celle statiche per garantire intatto il sapore ed il profumo del grano appena macinato». Anche la scelta dei tipi di pasta, con uso di trafile in bronzo, è accurata e mira a produrre tipici formati di pasta caratteristici delle varie provincie siciliane: anelletti palermitani, busiate trapanesi, spaccatelle messinesi. Sicilia naturalmente è dedicato a tutti quelli che hanno cura della propria salute e della propria terra. È l’espressione di una Sicilia artigianale produttiva d’eccellenza, dalla orientale a quella occidentale, dove la qualità è il requisito essenziale di base.

«Ed è la qualità, oltre alla professionalità, che ricerchiamo nei nostri rivenditori - aggiunge Margherita Tomasello - perché riescano a far percepire il valore e l'importanza della pasta artigianale siciliana, non solo per il gusto ma per il suo beneficio salutare, essendo un prodotto non trattato da sostanze chimiche (glifosato) e privo di micotossine. Aver creato una filiera virtuosa è quello che mi inorgoglisce, valorizzando le imprese del territorio siciliano. Il nostro lavoro ed il nostro impegno sono ripagati, quotidianamente, dalle emozionanti recensioni dei nostri consumatori che affermano di aver ritrovato, finalmente, un gusto antico e dimenticato della pasta». Sicilia naturalmente oggi si può acquistare nei migliori negozi di alimentari palermitani e negli aeroporti siciliani. «Esportiamo negli Usa - conclude - dove siamo fornitori di uno dei più grossi importatori statunitensi; quello che ci rende felici sono le recensioni che riceviamo dagli italiani all'estero ma anche dagli americani, ormai innamorati del nostro prodotto.

Oggi, Sicilia naturalmente è diventato un brand, arricchendo la sua offerta di prodotti tipici siciliani con salsa datterino, olio IGP, caponata e condimenti come pesto di pistacchio, sarde e finocchietto e norma. Insomma, si ritorna alla grande, visto che, come ha sempre detto mio padre, abbiamo acqua e semola nelle nostre vene. Il nuovo marchio Sicilia naturalmente rispecchia perfettamente la tradizione e la qualità per la quale io, mio marito ed i miei figli ci impegniamo, continuando la storia della pasta in Sicilia e nel mondo».