Rinascita come la passata della nonna

La Cooperativa Rinascita Valledolmo è l’emblema del pomodoro di altissima qualità, della genuinità, dei sapori autentici della Sicilia. La coltura del pomodoro da sempre si pratica nel territorio del comune di Valledolmo senza l’ausilio di apporti idrici, senza forzare la coltura con interventi massivi di fertilizzanti, e con una difesa antiparassitaria ridotta ricorrendo sempre a prodotti consentiti nelle produzioni biologiche. Ciò è merito sicuramente degli agricoltori della zona che continuano a dimostrare il loro valore professionale ed una grande sensibilità produttiva mirata alla salvaguardia dell’ambiente e quindi alla genuinità dei prodotti. Cose tutte indispensabili che hanno permesso un corretto processo di acculturazione che via via nel tempo crea sviluppo. Il pomodoro è la cucina mediterranea , non si può immaginare la cucina mediterranea senza il pomodoro.

Non c’è dubbio che da un paio di secoli a questa parte il pomodoro ha contribuito a costruire l’idea della nostra cucina, l’idea del sapore di casa, del sapore della nonna, cambiando le nostre abitudini alimentari e, non c’è pomodoro migliore di quello del sud, e di quello siciliano e in particolare quello Siccagno di Valledolmo ne rappresenta la massima espressione delle caratteristiche chimiche ed organolettiche. I soci della Cooperativa Rinascita hanno realizzato un impianto per la trasformazione del pomodoro siccagno, utilizzando esclusivamente prodotto proveniente dalle proprie aziende, raccolto a mano e lavorato fresco senza additivi vari, nella consapevolezza di portare sulle tavole dei consumatori un prodotto genuino ricco di sapori e profumi oltre che salubre. Requisiti questi, indispensabili perché un prodotto possa definirsi di qualità.

è un'organizzazione che ha una storia profonda e radicata nella comunità di Valledolmo, un comune situato nella provincia di Palermo, in Sicilia, Italia. Fondata con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale ed economico della regione, la cooperativa ha svolto un ruolo significativo nel migliorare le condizioni di vita degli abitanti locali e nel preservare le tradizioni culturali della zona.

La sua storia risale agli anni '70, quando un gruppo di cittadini di Valledolmo si unì per affrontare le sfide economiche e sociali che la comunità stava affrontando. La cooperativa fu fondata su principi di solidarietà, democrazia economica e partecipazione attiva dei membri, e si concentrò su diverse aree di intervento, tra cui l'agricoltura, l'artigianato, il turismo e la valorizzazione delle risorse naturali.

Uno dei settori più importanti su cui la cooperativa si è concentrata è l'agricoltura. Attraverso progetti innovativi e sostenibili, la cooperativa ha lavorato per migliorare le pratiche agricole locali, promuovendo metodi biologici e sostenibili che rispettano l'ambiente e preservano la biodiversità. Inoltre, la cooperativa ha svolto un ruolo cruciale nel supportare i piccoli agricoltori locali.