Molino Pedalino, un secolo di passione

Molino Pedalino è una rinomata azienda agricola di Raffadali. Una lunga tradizione familiare, una profonda dedizione alla produzione di grano duro, l’attenzione ai dettagli dalla semina alla molitura. Le radici di Molino Pedalino affondano in un territorio fertile dove il clima mediterraneo e la ricchezza del terreno contribuiscono a creare le condizioni ottimali per la coltivazione del grano duro. I campi si estendono a perdita d'occhio, dando vita a un paesaggio incantevole e suggestivo, punteggiato da dolci colline e ulivi secolari.

L'azienda adotta pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente, privilegiando metodi di coltivazione che preservano la biodiversità del territorio e la salute del suolo. La cura e l'attenzione per ogni dettaglio, dalla selezione delle varietà di grano alla gestione delle coltivazioni, sono il segreto del successo di Molino Pedalino. Una volta raccolto il grano maturo, inizia il processo di trasformazione presso il mulino, dove la materia prima viene macinata per ottenere la farina.

Molino Pedalino si distingue per l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e per l'impiego di tecniche di macinazione tradizionali che permettono di ottenere una farina di altissima qualità, ricca di aroma e di sapori autentici. La farina prodotta da Molino Pedalino è utilizzata in molteplici contesti, dalla panificazione artigianale alla produzione di pasta fresca e secca. I prodotti finiti mantengono intatti i sapori e le caratteristiche uniche del grano siciliano, regalando un'esperienza sensoriale indimenticabile. Grazie alla sua lunga tradizione familiare, alla passione per il territorio e alla costante ricerca dell'eccellenza, l'azienda continua a conquistare i palati di tutto il mondo con i suoi prodotti autentici e genuini. Il Molino Pedalino è un’azienda familiare con oltre 100 anni di esperienza nella produzione di farine artigianali, inizialmente a pietra e ora anche a cilindri. Fondato da Francesco Pedalino nel 1904, l’attività si è evoluta con i figli, passando alla molitura a cilindri. Attualmente gestito da Giuseppe, terza gente di mugnai il mulino combina antiche tradizioni con tecnologie moderne e grani siciliani autocotoni. La selezione accurata dei grani e l’assenza di additivi caratterizzano le nostre farine, curate con passione da quattro generazioni. Carlo, figlio di Giuseppe, porta avanti il sogno di chiudere la filiera, dall’agricoltura alla vendita in panetteria, mantenendo viva la tradizione artigianale. Nel 2021 si avvera con sacrificio e impegno il sogno di chiudere la filiera, nasce così «The Bakery, generazione mugnaia».

Progetto ambizioso per un ragazzo giovane, lavorazioni con Pasta Madre, Farine autoctone Siciliane e tante varietà di Pane. Ma con le idee chiare, studio e impegno gli obiettivi si raggiungono. Carlo Pedalino è mugnaio panificatore e giovane lievitista dell'accademia maestri del lievito madre e del panettone italiano con sede a Parma.